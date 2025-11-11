Шийвундым ойырат

Россий правительстве икмыняр регионыш – Марий Элыш, Мордовийыш, Дагестаныш да Курган областьыш – ешартыш 6,09 миллиард теҥге оксам колта.
Тудым регион-влак пеҥгыде быт шӱкшакым сортироватлыше, перерабатыватлыше да утилизироватлыше объект-влакым чоҥымо да уэмдыме кылдалтше куд проектым илышыш шыҥдараш кучылтшаш улыт. Премьер-министр Михаил Мишустин ты шотышто 3121-р №-ан кӱштымашке шке кидпалыжым пыштен. Тидын нерген Российысе экологий операторын пресс- службыжо увертара. Нине ныл регион кугыжаныш субсидийым софинансирований йӧҥ дене налыт.
Ойырымо шийвундо пеҥгыде быт шӱкшакым кучылтмо комплексный системым ышташ полшышаш. Окса экологий сбор деч пурен. Тений тудын кугытшо 21 миллиард теҥгеш шуын. Тудым эн ончыч регионлаште шӱкшакым пайдалын кучылтмо инфраструктурым ышташ колтат. Ончылгоч рашемдыме почеш, тидлан кӧра полигонлаш колтымо шӱкшак шагалемшаш. Ты паша дене кылдалтше темлымаш «Экологическое благополучие» национальный проектын «Экономика замкнутого круга» федерал проектше почеш шукталтеш. Тудын тӱҥ задачыже – 2030 ийлан пеҥгыде коммунал шӱкшакым 100 процентлан сортироватлаш тӱҥалаш да тудым мландыш урымо кугытым 50 процентлан иземдаш, а производство паша деч лекше 25 процент торым уэш кучылтмашке колташ.
Марий Элыш колтымо окса дене идалыкыште 100 тӱжем тонн торым сортироватлыше кок объектым Йошкар-Олаште да 20 тӱжем тонным сортироватлыше ик объектым Шернурышто чоҥышаш улыт.
Российысе Пӱртӱс поянлык да экологий министерствын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен