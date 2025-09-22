Тургым умбакыже шуйна

Марий Элыште арня тӱҥалтышлан 346 тӱжем тонн шурным шийме.
Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, эше 25 тӱжем наре гектар шурным, але пӱтынь кумдыкын 18 процентыштыже, шийман. Морко ден У Торъял районлаште тиде кечылаште пырчым пӱтынь кумдык гыч поген налыт. Кодшо ийын тиде жапланак 98 процент шурным поген налме, чылаже 297 тӱжем тонн пырчым шийме улмаш.
Гектарлан шотлымаште кокла лектыш 30 центнер. Ончылно Медведево ден Оршанке район-влак улыт, 42-38 центнер дене шийыт. Эн изи лектыш Звенигово, Марий Турек, Параньга районлаште.
Пареҥгым 1976 гектарыш шындыме ыле, арня тӱҥалтышлан 422 гектар, але пӱтынь кумдыкын 21 процентше гыч, лукмо. Гектарлан шотлымаште кокла лектыш – 405 центнер.