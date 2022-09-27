ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тунемме программе – чылалан икте

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Россий Федерацийын президентше Владимир Путин школлаш ик общеобразовательный программым пуртымо шотышто федерал законыш кидпалыжым пыштен.

Документым права уверын официальный интернет-порталыштыже савыктыме. Тудын дене келшышын, ик общеобразовательный программым 2023 ий 1 январь марте пеҥгыдемдат, а палемдыме ий 1 сентябрь гыч илышыш пурташ тӱҥалыт. Учебник-шамычым ямдылыме шотышто кугыжаныш заказлан полномочийым Россий Просвещений министерствылан пуымо. Шкан келшыше тунемме программым школ шкежат ямдылаш праван, но тыгодым тудын содержанийже да план почеш лектышыже Россий Просвещений министерствын программыж деч ӱлыкшӧ лийшаш огыл.

Г.Кожевникова

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