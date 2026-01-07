УВЕР ЙОГЫН Энергетике

Тунеммаште кӱкшытыш шумылан

Юрий Исаков Комментарий Материалым 37 гана онченыт

Тауштымаш

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалжын энергетикше-влак У ий деч ончыч Йошкар-Оласе технологический колледжыште лийыныт да тунеммаште кугу кӱкшытыш шушо студент-влаклан тауштымашан серышым кучыктеныт.

«Мариэнерго» филиал республикысе тунемме заведенийла, тидын шотыштак ты колледж, дене пырля пашам пайдалын ышта. «Отрасльла мучко электровийым ситарымаш» направлений дене кумшо курс гыч 18 студент кызыт филиалыште практикым эрта.

Пашам тыге ыштымаш тунемме учреждений ден электросеть компаний коклаште кылым пеҥгыдемда. «Мариэнерго» филиал пашалан кумылаҥдыме кеч-могай поро тӱҥалтышлан эреак мелын вашешта.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: колледжыште сайын тунемше-влаклан тауштымашым кучыктымо.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

