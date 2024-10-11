Икымше паша опыт – тунемме верыштак

Марий Элыште кандаш тунемме-производство комплекс почылтын.
Тиде кечылаште Аграрно-строительный, Автодорожный, Арде, Марий чодыра озанлык, Йошкар-Оласе сервис технологий, Транспортно-энергетический техникумлаште, тыгак Индустрий да предпринимательстве, Торгово-технологический колледжлаште автосервис, общественный кочкыш, торговльо, текстиль сатум ыштен лукмо, радиоэлектронике, электромонтаж да чодыра озанлык паша сферыла дене кылдалтше мастерской-влак пашам ышташ тӱҥалыныт. Тушто тачысе илышлан ик эн йодмашан специальностьлан тунемше-влакын практике занятийышт эртат. Тыгай мастерской – студент-влаклан икымше паша опытым налаш сай йӧн.
Тунемме-производство комплекс-влакым торжественно почмо кечын паша верым пуышо-влак дене вашкылым кучымо шотышто ойпидышым ыштеныт.
– Республикысе техникум ден колледжлаште тунемме-производство комплексым почмын тӱҥ шонымашыже – студент-влаклан моштымашым практикыште вияҥдаш йӧным ышташ, ончыкыжым нунылан паша верым муаш полыш. Кажне комплексыште нуно жаплан пашам ыштенат кертыт, – палемден Марий Эл Образований да науко министерствын профессионал образований пӧлкажым вуйлатыше Елена Бурмистрова.
Г.Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме