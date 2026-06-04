КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Тумывий» кум ияш пашажым иктешлен

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 34 гана онченыт

31 майыште Москошто марий-влакын «Тумывий» мурышо да куштышо ансамбльже кугу концерт дене калыкым куандарен.   

Коллектив кум ияш пашажым иктешлен, «Марий йӱлан ший шӱртыжӧ: кугезе деч кызытсе тукым деке» у программым ямдылен. Тудо Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтын.

Концерт марий калыкнан ойыртемалтше тӱвыра поянлыкше дене  палдарыше кугу пайремыш савырнен. Артист-влак марий сӱан йӱла дене кылдалтше спектакль дене калыкым куандареныт. А пайремын кокымшо ужашыштыже марий муро-куштымаш кумылым нӧлтен. Ончышо-влак кажне номерым шокшын вашлийыныт.

Концертыш погынышо-влакым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов саламлен да артист-влакын пашаштым кӱкшын аклен, чапкагазым кучыктен. Марий тӱвырам вияҥдымашке да аралымашке надырым пыштымыжлан чапкагаз дене ансамбль вуйлатыше Элина Кольцоват палемдалтын.

Ушештарыман, ансамбльым Морко кундемыште шочын-кушшо чолга марий ӱдыр, куштымаш дене Россий ден регион-влак кокласе конкурс-влакын лауреатше Элина Кольцова чумырен да кумшо ий тудым вуйлата. Коллективыш элнан тӱрлӧ кундемже гыч Москошто илыше марий-влак ушненыт.

– Ансамбльын муро репертуаржым пойдарымаште уста педагог-влак Татьяна Александровна Смирнова ден Кристина Юрьевна Михайлинан надырышт моткоч кугу. Нунын дене пырля кеч-могай шонымашым илышыш куштылгын пурташ лиеш, – ойла Элина Кольцова.

Алевтина БАЙКОВА

Фотом ансамбльын альбомжо гыч налме

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Юмо пӱрен да вашлийынна»

 11 декабрьыште М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште эртаралтше кугу концерт калыкым зал тич чумырен. Марий калыкнан чапланыше шочшыжо-влакын: лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО МАРИЙ ТӰНЯ

Тул гай  йӱлен, тул гаяк – йӧрен…

Кодшо ийын Марий талешке кечын газетыштына чолга марий ӱдыр, сӱретче Елена Нагоркина нерген статьям савыктенна ыле. Варажым тудо мыланна лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Йоча пагытым шарнен…

15-25 июльышто Татарстанысе Алабога олаште тӱнямбал кӱкшытан арт-симпозиум эртен. Тушко Россий, Беларусь, Китай да Турций гыч сӱретче-влак ушненыт. – лудаш…

Добавить комментарий