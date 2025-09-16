УВЕР ЙОГЫН

Тергыде огеш лий

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 54 гана онченыт

 

Социальный сетьлаште  10 тӱжем утла подписчикым погышо паблик ден канал-влак верификацийым, тергымашым, эртышаш улыт.

Тидын деч вара Роскомнадзор нунын шкешотан переченьыш пурта, увертара «Новости» РИА.

Каналым вӱдышӧ шке нерген, каналже нерген уверым Госуслуго, Роскомнадзорын сайтше але социальный сетьын чат-ботшо гоч колтышаш.

Переченьыш пуртымо деч вара каналын озажлан уведомлений толеш. Тушто специальный знак лиеш. Тиде знакым темдалын, ссылке почеш эртеда. Тыге тендан каналда тергымашым эрта.  Тидын деч вара те шке лаштыкыштыда рекламым вераҥден, донатым налын кертыда. Верификацийым эртыде, каналыште пост-влакым шындаш огеш лий.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Пилотдымо авиаций ваштареш

Марий Элыште 20-22 майыште Кӱкшӧ технологий-влак чемпионатыште икымше гана «Пилотдымо авиаций системылан ваштареш шогалаш ямде лиймаш» компетенций дене регион лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Чыла тукым пограничник-влаклан»

У Торъял районысо Овалже школ кумдыкышто эше ик шарныктыш ешаралтын – 25 майыште тыште Пограничник-влаклан меҥгым да шарнымаш знакым  лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Штрафым тӱлыктат

«Марий Эл телерадио» ГАУК-ын ончычсо директоржо Светлана Талован должностной полномочийже дене утыждене пайдаланымыж шотышто кодшо кечылаште суд лийын. Йошкар-Оласе лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий