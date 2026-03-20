ЖКХ – рӱдолаште
Теле йӱштыштат, кеҥеж шокшыштат
Кунам чыла сай, нунын пашаштым чӱчкыдынак ужде кодына, а неле жапыште пеш кӱлешан улмыштым умылена.
Чынак огыл мо? Тенийысе кугу луман теле илыме вер ден коммунал озанлык пашаеҥ-влакым чотак тергыш. Тыгайже пытартыш лу ийыште лийынжат огыл. Теве Йошкар-Ола кумдык гычак ятыр тӱжем тонн кубометр лумым эрыкташ да шупшыкташ логалын. А левештымеке, тудым оралтыла ӱмбач кышкышашлан мыняр вийым ушымо! Ынде лишемше вӱдшор пагыт мом ончыкта? Канализаций кугу вӱдым кузе чытен лектеш? Нелылык почеш нелылык…
«Те чот йӱштыштӧ да чот шокшышто, кечывалым да йӱдым Йошкар-Оланам саемден шогеда. Чытышланда да шкем кучен моштымыланда, шӧртньӧ кидланда да шочмо олалан ӱшанле улмыланда тау. ЖКХ-ште пашам ышташ пеҥгыде койышан лийман. Тек тендан пашаштыда аварий шагалрак, а еҥ-влак деч таумут шукырак лийыт», – тыге каласен илыме вер ден коммунал озанлык пашаеҥ-влакын пайремыштлан саламлымаштыже Йошкар-Ола мэрын сомылжым жаплан шуктышо Антон Трудинов.
Пашам сайын ыштымылан да кӱкшӧ лектышыш шумылан ола администрацийын торжественный погынымаштыже тыгай предприятий-влак палемдалтыныт: «Водоканал» МУП, «Йошкар-Оласе 1-ше ТЭЦ» АО, «Дружный», «ЖЭУК-3», «Казанский Посад», «Заводской», «Заречный» ЖЭУК» виктарыше компаний-влак, «БПРХ трест», «Чистый город», «Благоустройство» ООО-влак, «Оласе озанлык дирекций».
Поснак кугу тауштымашым отрасльын ветеранже-влаклан каласыме, вет нуно профессионализм йӱлалан негызым пыштеныт да самырык тукымлан опытым пуэныт. Нунын кокла гыч икмынярже дене палдарена.
Римма Речкина,
9-ше №-ан домоуправлений мастер
Римма Геннадьевна ЖКХ сферыште 38-ше ий ышта, а 9-ше ДУ-што – 1995 ий гыч. Шуко пачеран 56 пӧртлан да 12 дворниклан вуйын шога. Тичмаш «кугыжаныш» манаш лиеш. Тушто кажне кечын тӱрлӧ задачым шукташ логалеш, но мастер тидым мастарлын ышта. Тудым кажне пӧртыштӧ палат веле огыл, а чынжымак пагалат. Йӱштӧ телым уремыште паша минутланат ок пыте гын, тушто илыше-влак кудывечыш лектыт да шокшо кофем йӱктат.
Тудо илыше-влак деч тыглаяк, но кӱлын йодеш: «Кудывечыште шот лийшаш – тиде мемнан тӱшка паша. Шӱкым кӱлдымӧ верыш ида опто, подъездысе увертарымашым эскерыза да, тӱҥжӧ, кудывечым лум деч эрыктыме годым шке транспортдам кораҥдыза. Пырляште кундемнам эшеат аруракым ыштена!»
Аркадий Гребнев,
транспорт цехын трактористше
Аркадий Сергеевич «БПРХ (Монча да производство-ритуал озанлык) трест» ООО-ш 1999 ийыште толын. 27 ий наре технике дене ышта. ЖКХ системыште тракторист паша тыгай – кеч-могай игечыште, теле йӱштыштӧ але кеҥеж шокшышто, тыршыман. Кеч-могай олмыктымо да эрыктыме паша тудын профессионализмже да чаткан ыштымыж дене кылдалтын. Аркадий Сергеевич шке машинажым пытартыш винт марте, а ола уремлам книгасе гай пала.
Тудлан 68 ий гынат, самырык коллегыже-влаклан сай пример лийын кодеш. Шке пашажлан ӱшанле да вийым пуэн тыршыше тыгай еҥ дене коммунал озанлык предприятийыште кугешнат да тудым пагалат, опытан специалистлан шотлат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: тракторист Аркадий Гребнев ден мастер Римма Речкина.
Фотом Йошкар-Ола администрацийын сайтше гыч налме.