Донор акций
Тыглай, но пеш кӱлешан ошкыл
«Мариэнергон» Самырык-влак советшын еҥже-влак Донорын национальный кечынже вӱрым пуымо акцийыш ушненыт.
Самырык специалист-влак Вӱрым налме республик станцийыш миеныт. Тушко ушнышо-влак коклаште опытан веле огыл, тӱҥалше-влакат лийыныт. А теве электромонтёр Алексей Трофимов – стажан донор, индешымше гана вӱржым пуэн.
Кажне тӱҥалше донорым врач-влак тергеныт. Вӱрым пуымо деч ончыч нуно медосмотрым эртеныт. Давленийыштым, пульсыштым, температурыштым да кап нелытым висыктеныт. Самырык энергетик-влак медпашаеҥын ойжым шотыш налыныт да вӱр банкым кок литр утлалан пойдареныт.
Донор акцийым эртарымаш поро йӱлаш савырнен. Энергетик-влак тыглай, но пеш кӱлешан пашам шуктеныт – Марий Элын вӱр банкышкыже шке надырыштым пыштеныт.
«Ме умылена, пуымо кажне порций вӱр кум еҥын илышыжым арален коден кертеш. Вӱрым пуымаш – тиде тыглай, но пеш кӱлешан поро кумыл ошкыл. Ме тыге, кӧлан вӱр чынжымак кӱлеш, тудлан полшена», – каласеныт «Мариэнергон» самырык доноржо-влак.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: вӱрым пуаш толшо самырык энергетик-влак.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.