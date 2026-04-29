МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тыглай, но пеш кӱлешан ошкыл

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Донор акций

«Мариэнергон» Самырык-влак советшын еҥже-влак Донорын национальный кечынже вӱрым пуымо акцийыш ушненыт.

Самырык специалист-влак Вӱрым налме республик станцийыш миеныт. Тушко ушнышо-влак коклаште опытан веле огыл, тӱҥалше-влакат лийыныт. А теве электромонтёр Алексей Трофимов – стажан донор, индешымше гана вӱржым пуэн.

Кажне тӱҥалше донорым врач-влак тергеныт. Вӱрым пуымо деч ончыч нуно медосмотрым эртеныт. Давленийыштым, пульсыштым, температурыштым да кап нелытым висыктеныт. Самырык энергетик-влак медпашаеҥын ойжым шотыш налыныт да вӱр банкым кок литр утлалан пойдареныт.

Донор акцийым эртарымаш поро йӱлаш савырнен. Энергетик-влак тыглай, но пеш кӱлешан пашам шуктеныт – Марий Элын вӱр банкышкыже шке надырыштым пыштеныт.

«Ме умылена, пуымо кажне порций вӱр кум еҥын илышыжым арален коден кертеш. Вӱрым пуымаш – тиде тыглай, но пеш кӱлешан поро кумыл ошкыл. Ме тыге, кӧлан вӱр чынжымак кӱлеш, тудлан полшена», – каласеныт «Мариэнергон» самырык доноржо-влак.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: вӱрым пуаш толшо самырык энергетик-влак.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

