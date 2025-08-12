УВЕР ЙОГЫН

Тек самырык-влак шочмо кундемыштышт тыршат

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 28 гана онченыт

 

Пашам ыштыше самырык-влаклан могай полышым пуымо нерген ПФО-што Россий президентын полномочный представительже пеленысе Советын заседанийыштыже мутланеныт. Тушто Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев лийын.

Тӱрыс налмаш гыч республикыште пашам ыштыше самырык-влакын  чотышт 18 % нарыш шуэш.

– Мемнан эн кугу шонымашна – самырык-влаклан шкеныштым ончыкташ, шке верыштым муаш полшаш. Тек нуно республикыште сайын илат, ешым чумырат да шочмо кундемышт верч тыршат, – каласен Юрий Зайцев.

Самырык-влак регионыштак кодышт манын, здравоохранений, промышленность, икмыняр моло сферыште наставничестве программе-влак пашам ыштат. «Земский туныктышо» программе дене келшышын ӱмаште 37 самырык специалист тыгай кумылым ончыктен. Ялозанлык министерстват ойпидышым ыштыме деч вара яллаште, селалаште предприятийлаште 5 ий тыршыше-влаклан единовременный пособийым палемден. Южо организаций илыме верым ойыра але айлен илымылан компенсацийым тӱла.

Тыгак изи да кокла бизнесыште пашам ыштыше-влаклан 2024 ийыште 70 предпринимательлан тӱрлӧ сынан услуго, льготан микрозайм пуалтын. Ончылий 20 самырык предприниматель грант полышым налын.

1968 ий годсек самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш Кугыжаныш премий пуалтеш. Але марте 160 утла еҥ тудын лауреатше лийын.

Самырык ученый         , шымлызе, инноватор-влаклан Марий Эл Республик вуйлатышын грантше палемдалтеш. 2023 ий гыч кызыт марте 10 грант пуалтын. Поро кумылым ончыктымо пашаштат грантым учредитлыме.

Самырык-влак тӱрлӧ сынан спорт да тӱвыра мероприятийлаште чулымлыкыштым да мастарлыкыштым ончыктат. ПФО-н «МолоТ» (Молодежный труд) общественный проектшын регионысо этапышкыже республикысе 5 предприятий гыч 150 наре самырык специалист ушнен.

9 августышто Пермьыште тиде проектым торжественно петыреныт. Тушто Юл кундем федеральный округышто Россий президентын полномочный представительже Игорь Комаров лийын да сеҥыше-влакым саламлымашке ушнен. Тиде сомылым Пермь крайын губернаторжо Дмитрий Махонин дене пырля шуктеныт.

Проект икымше гана эртаралтын. Тушто ПФО-со 14 регион гыч 18 гыч 35 ияш марте 420 участник лийын. Нуно спорт, интеллектуал да усталык  конкурслаште таҥасеныт.

Игорь Комаров ден Дмитрий Махонин финалист-влак дене мутланеныт, проектын площадкылаштыже лийыныт.

Общекомандный зачётышто икымше верыш Удмурт Республикын, кокымшыш Самара областьын, кумшыш Пермь крайын командышт лектыныт.

Марий Элнан командыже таҥасымаште ныл призовой верым сеҥен налын: комбинированный  марш-бросокышто 3-шо верым; «КВИЗ» интеллектуал модмаште 3-шо верым; 5000 метрым куржмаште Кристина Громова 3-шо верыш лектын, тыгак паша профессий-влак чемпионатыште сеҥен.

Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.

 

Опубликовать в Одноклассники
