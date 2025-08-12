УВЕР ЙОГЫН

Писынрак налаш лиеш

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 16 гана онченыт

 

Йот элысе граждан-влаклан СНИЛС-ым налаш йӧнанрак лиеш. Тыгак телефонлан сим-картым оформитлаш куштылгырак лиеш.

Тидлан мом ыштыман:

— обслуживатлыше рӱдер-влак ЕСИА полшымо дене СНИЛС-ым налме годым йот элысе граждан-шамыч нерген уверым Социальный фондыш колтат. Варажым документым (СНИЛС-ым) Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдыме годым кучылтыт.

Могай вашталтыш лиеш:

— йот элысе граждан-влаклан СНИЛС-ым оформитлыме, тудын нерген сведенийым тӱрлӧ увер системыш пуымо жап кӱчыкемеш.

— СНИЛС-ым оформитлаш, Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдаш, сим-картым налме годым биометрийым регистрироватлаш ик гана мийыме годымак ыштен шукташ лиеш.

Ушештарена, тений 1-ше январь гыч  йот элысе граждан-влаклан  сим-картым налме радам утларак пеҥгыде лийын. Связь договорым ышташ манын, нунылан СНИЛС-ым налман, Госуслугышто учётный записьым пеҥгыдемдыман, биометрийым регистрироватлыман, телефонын IMEI-жым увертарыман.

Мера-влак мошенник да «сур» сим-карт-влак ваштареш кучедалаш виктаралтыныт.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пазар ак  

Тиде арняште Йошкар-Оласе рӱдӧ пазарыште сатулан ак тыгай: Пареҥге (1 кг) – 55 Ковышта (1 кг) – 55-65 Кешыр лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Сылукай- 2019»

Шукерте огыл республикысе татар тӱвыра рӱдерыште эртыше «Сылукай-2019» конкурсышто эн мотор татар ӱдырым ойыреныт. Тиде титулым Юл кундем технологий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Ончылъеҥ радамыште

Россий президент пелен Марий Элын полномочный представительже Ольга Бадма-Халгаева «Российын лидерже-влак. Политике» всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын.  Тидын нерген тудо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий