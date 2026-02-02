«Выпускник пашалан ямде лийшаш»

Марий Элыште «Профессионал-влак» Россий кӱкшытан чемпионатын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым республикым вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.
Республикыштына кыдалаш профессионал образованийым пуымо организацийлаште тунемше-влаклан «Профессионал-влак» чемпионат 2023 ий гыч эртаралтеш. Тунамсе таҥасымашыште пашазе профессийым ойырышо ӱдыр-рвезе-шамыч 52 компетенций дене моштымашым тергеныт, а тений – 65 дене. Тидыже теве мом ончыкта: ий гыч ийыш чемпионат кумдаҥеш, кажне гана у компетенций-влак ешаралтыт. Мутлан, тений тыгайже 12 лийын: «Кӱртньӧ дене слесарь паша», «Интерьер дизайн», «Сантехнике да отоплений», «Геопространственный цифран инженерий», «Продавец-кассир», «Пилотдымо авиаций системылан ваштареш шогымаш», «Грузан техникым обслуживатлымаш», «Утарыме паша», «Техник-криминалист», «Медицине да социальный могырым полыш», «Цифран мланде паша», «Агробот («Агроробот-влак»). Икманаш, чемпионат почеш огеш код, тудо жапын, элнан экономикыжын йодмашыштлан келшыше специальность-влак пуртенак шога.
Регионым вуйлатыше самырык-влаклан профессионал мастарлыкым ончыкташ йӧным пуышо таҥасымашын кӱлешлыкшым палемден. «Ий еда Марий Элын правительствыже республикысе колледж ден техникум-влакын материально-технический базыштым уэмдаш инвестицийым ойыра. Эн уста студент да нунын наставникыштым кумылаҥдыше грантым пуэна. Ме умылена: инвестиций ден талант – эн пайдале. Кызытсе жаплан келшыше у оборудований полшымо дене студент-влак тугай технологий тунемыт, кудыжо эрла республикысе предприятийлаште стандартыш савырнат. Конкурсын заданийже-шамыч паша верым пуышо-влак дене пырля ышталтыныт: тек кажне выпускник кукшӧ технолдогиян производство условийыште пашалан ямде лийже», – каласен Юрий Зайцев.
Чемпионат жапыште тудо «Чодыра пашан мастерже», «Экскаваторым виктарымаш», «Повар паша», «Кондитер паша» «Ресторан сервис» да моло компетений дене таҥасымаш площадкылаште лийын, тыгак автомобиль техникым ончен лектын.
Тений профессионал мастарлыкым чылаже 347 самырык еҥ моштымашым ончыктен, нунын коклаште союзный кугыжаныш – Беларусь Республик – гыч участник-влак лийыныт.
Чемпионатым иктешлыше мероприятийыште Юрий Зайцев «Кӱртньӧ дене слесрь паша» компетенций дене сеҥыше Алексей Алексеевлан 1-ше верым налмыж дене, тыгак 2-шо да 3-шо верлаш лекмышт дене Искандер Габтрахманов ден Иван Ягдаровлан наградым кучыктен. Тыгак регионым вуйлатыше «Отельым администрироватлымаш» компетенций дене эн сай результатым ончыктышо Александра Пироговам, Юлиана Дитяевам, Ксения Царегородцевам (Торгово-технологоический колледж) саламлен.
«Чодыра пашан мастерже» компетенций дене сай результатым ончыктымыштлан Юрий Зайцев белорус участник-влаклан – Антон Четырбок ден Максим Муринлан – Тауштымашан серышыжым кучыктен.
Снимкыште: Юрий Зайцев «Агробот-влак («Агроробот-влак») – Юниор-влак» компетенцийыште сеҥыше ден призёр-влак Роман Купсольцевлан (1-ше вер), Владислав Шулеповлан да Максим Шакировлан сулен налме наградыштым кучыктен. Рвезе-влак Йошкар-Оласе 10-шо №-ан школышто тунемыт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Денис Речкинын фотожо