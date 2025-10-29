СОЦИАЛ ИЛЫШ

Такси дене кудалыштыныт

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 7 гана онченыт

Тений январь гыч сентябрь марте «Социальный такси» службын услугыж дене 713 илалше еҥ ден инвалид пайдаланен.

Социальный такси ойыралтеш:
— I, II але III группо инвалидлан;
— инвалид йоча ден тудын ешысе еҥжылан;
— Кугу Отечественный сарын инвалидше ден участникшылан;
— социальный пашаеҥын услугыж дене мӧҥгыштӧ пайдаланыше пенсионер ден инвалидлан;
— 60 ий деч кугурак ийготан начарын коштшо пенсионерлан.
Палемдыме еҥ-влак пелен ужатен кондыштарыше ик-кок еҥ шинчын кертеш.

Тиде услуго тӱлыман, тудым Волжск, Йошкар-Ола да Козьмодемьянск олаласе калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдер-влак ыштат.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.

