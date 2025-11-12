Надырже аклаш лийдыме

Йошкар-Олаште #МЫВМЕСТЕ тӱнямбал премийын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влакым наградитленыт.

Пайрем церемоний Самырык-влакын полатыштышт эртен. Эн сай-влак коклашке регионнан 16 добровольческий тӱҥалтышыже логалын. Нуно кӱлешан да социальный направлениян улмышт, регионым вияҥдымашке кугу надырым пыштымышт дене кӱкшӧ акым налыныт.

Палемдыме проект-шамыч коклашке специальный военный операцийын ветеранже ден участникше-влаклан полыш, экологий акций, тыгак таза илыш-йӱла дене кумдан палдарыме да начаррак калык тӱшкалан полшымо программе-влак пуреныт.

Сеҥыше-влаклан наградым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев кучыктен. Тудо волонтёр толкынын калыкыште икоян улмо шӱлышым пеҥгыдемдымаште да обществым вияҥдымаште кугу верым налмыжым палемден.

Мероприятийыште регионын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таниковат лийын. «Волонтёр толкын республикын социальный сферышкыже аклаш лийдыме надырым пышта. Тыгай тӱҥалтыш-шамыч у да кугу вашталтышлан негыз лийыт манын ӱшанем», – мероприятийын ончерыштыже палемден тудо.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.