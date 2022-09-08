КУЧЕМЫШТЕ

Тӱрлӧ йӧн темлалтшаш

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо: шуко шочшан-влаклан полышым пуымо годым кажне ешлан мо кӱлмым шотыш налман

 

Марий Элыште кызыт 9819 еш – шуко шочшан. Мланде участкым ойыраш Республикын кугыжаныш пого министерствыштыже тачысе кечылан 7780 йодмаш уло. Але марте 4682 участкым ойырымо. Тиде – Юл кундем федеральный округышто кокла показатель деч кугурак, сандене 8-ше верыште улына.

Ӱмаште сентябрь гыч республикыште альтернативный йӧн темлалташ тӱҥалын: мландым шке семын налмылан 250 тӱжем теҥге ойыралтеш. Тидлан йодмашым тений январь гыч налаш тӱҥалыныт.

– 2022 ий 1 июльлан 265 йодмаш пурен. Тачысе кечылан – 286, – палдарен Республикын пого министржын пашажым жаплан шуктышо Алексей Плотников.

Тудо тиде оксам тыгак ипотекым тӱлаш колташ темлен. Юрий Зайцев тиде выплатым кучылтмо йӧным кумдаҥдыме шотышто моло темлымашымат ямдылаш кӱштен.

Сад-пакча дене кылдалтше йодыш шотышто законодательствыш вашталтышым пуртымо дене ынде еҥ-шамыч тушто илыме пӧртым чоҥен кертыт. А октябрьыште республикын Кугыжаныш Погынышкыжо шуко шочшан еҥ ден еш-влаклан альтернативе семын  кугыжаныш але муниципал собственностьышто улшо мланде участке-влакым ойыраш йӧным пуышо законын проектшым темлаш палемдалтеш.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Л.Камалетдинова ямдылен.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ

Йодмашым эшеат пеҥгыдемдыме

21 октябрьыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев 30 октябрь гыч 7 ноябрь марте жапым пашам ыштыдыме кече-влак семын увертарен лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ

Марий Элыште – министр Мурашко

Теҥгече Йошкар-Олашке Россий Федерацийын тазалык аралтыш министрже Михаил Мурашко официальный визит дене толын. Тудо Марий Элым вуйлатышын пашажым жаплан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Юрий Зайцев: «Козьмодемьянск – чынжымак турист ола»

Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев 19 августышто Курыкмарий районышто да Козьмодемьянск олаште пашаче визит дене лийын. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий