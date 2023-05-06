У вуйлатыше

Россий Федерацийын национальный гвардийжын федерльный службыжын Марий Элысе управленийжым Александр Голуб вуйлаташ тӱҥалын.
Тудын дене регион вуйлатыше Юрий Зайцевым РФ национальный гвардийын Юл кундемысе округын вневедомственный охране да лицензионно-разрешительный пашам эртарыме шотышто командующийын алмаштышыже Павел Дегтярев палымым ыштен.
Александр Голуб Башкортостан Республик гыч толын, тыгодым Марий Элым сайын пала. Рядовой гыч полковник марте корным эртен.
Марий Эл вуйлатыше ӱшанен каласен: поян профессиональный опытшо шындыме задачым кӱлеш семын шукташ полша.
Марий Эл вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш Л.Камалединова ямдылен