Тӱҥ йодыш – корно

Михаил Васютин Курыкмарий районысо Микрӓк ял шотан илемыште корным чоҥымо да обелискым уэмден олмыктымо йодышым каҥашен.
Верысе калыкын палемдымыж почеш, Атьсола ял Микрӓк села дене ушнен шуын гаяк, но сай корно таче кече мартеат уке.
Вашлиймаште проектым илышыш пуртымашке виктаралтше радамым палемденыт. Эн ончычак, тротуарым чоҥаш да понарым сакаш кӱлмым шотыш налын, корнын кужытшо ден статусшым рашемдыман. Тиде йодышым нормо ден классификацийым негызлен решатлыман. Иктешлыше йыжыҥыште калык дене погынымашым эртарыман, вет лачшымак граждан-влак корнын трассировкыж ден кужытшым палемдышаш, тыгак тротуар да понар шотышто шке шонымашыштым каласышаш улыт. Калыкын ик ойжо деч посна проектым илышыш пурташ огеш лий. Вара проект ден сметым ямдылыман.
Михаил Васютин тиде проект дене верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полшымо программыш пураш темлен, вет тачысе кечылан тудо республикын бюджетше гыч оксам налаш лийме тӱҥ да эн сай йӧн. Округын депутатше шкеж велым йодмашым программыш пурташ темлыме серышым возаш сӧрен.
Курыкмарий районышто тыгак историй шарнымашым арален кодымо йодышлан кугу тӱткышым ойырымо. Михаил Васютин 1941-1945 ийласе Кугу Ачамланде сарыште вуйым пыштыше сарзе-земляк-влаклан обелискым уэмден олмыктымо пашам аклен. «Большевик» колхозын 1970 ийлаште шогалтыме шарныктышыште 23 еҥын лӱмжым возымо. Шушаш ийын мемориалым капитально олмыкташ палемдыме.
Тиде кечын нӧлталме чыла йодышым Кугыжаныш Погынын председательже шке контрольышкыжо налын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.