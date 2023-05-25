Суапле пашаже тачат ила

1973 ийыште мыйым Киров лÿмеш совхозын комсомольский организаций комитетшын секретарьжылан сайлышт. Совхозышто 6 первичный организаций лийын. Верысе секретарь-влак дене комсомол илышым вияҥден колтышна, шуко мероприятий эртаралтын. Нунын коклаште Хлебниково селаште «Крокодил идёт по селу» сатирический стенгазетым луктын, тÿрлö ситыдымашым почкалтаренна. Тиде сомылым шукташ верысе поэтессе К.А.Вершинина эргыж дене пеш полшеныт. Николай оҥай шарж-влакым сÿретлен, Клавдия Александровна койдарчык почеламутым возен. Лачак тунам тудо мылам Марий Элын икымше лётчикше Николай Кириллович Кокорин нерген каласыш, тойымо вержым ончыктыш. Тÿвыра пöрт ваштареш пеш мотор кугу черке лийын. Ожно черке воктен лÿмлö еҥ-влакымат тоеныт. Герой лётчикын шÿгар ÿмбалныже оҥа дене ыштыме памятник вуйыштыжо самолётын пропеллержым пыжыктеныт, янда раме коклаште – геройын фотокартычкыже, ÿлнырак лётчикын каске ден очкижым да тумо лышташ пÿкшыж дене сÿретлыме, йымалне возен шындыме: Н.К.Кокорин, 1889-1917. Совет власть жапыште 30-шо ийлаште черкым шалатыме годым тиде шÿгар ÿмбалымат шалатеныт.

Прессыште жапын-жапын Кокоринын шÿгарышкыже памятникым шогалтыме нерген мут лектеден. 1960, 1993 ийлаште К.Вершинина тидын нерген чон корштен, газетыш возен: «Земляк-влак геройлан памятникым шогалтышаш улыт». Валерий Ларин «Марийская правда» газетыште возен: «Мый Историй да тӱвыра памятник-влакым аралыше всероссийский обществыш Н.Кокорин нерген йодмашым возышым. Тушто Кокорин нерген манеш мут дене веле палат. Марий Элын талешкыже арам мондалтын. Тудын чапшым калык палышаш да тудын дене кугешнышаш».

Кугу Ачамланде сарыште колышо-влаклан районышто памятник-влакым 1969-1973 ийлаште совхоз ден колхоз кÿшеш ышташ тÿҥальыч, а тӱвыра пöрт воктен шÿгарын олмыжо ынже йом манын, Клавдия Александровна кугу кÿым пыштыктен, вет верым палдарыше 100 ий утлаш кок топольжат кодын огыл. Декрет деч вара мый паша гыч кораҥым, сöрымем шукталтде кодо.

1991 ийыште Марий Турек районысо тоштерыш пашаш тольым. Образованием дене йочасад воспитатель, туныктышо улам, кугыжаныш пашаеҥат лийынам, но шке районемын историйжым шагал палымем тоштерыште вигак умылышым. Школышто районын историйжым начар туныктеныт, манаш ок лий. Нунылан район нерген лудаш нимогай литератур лийын огыл, сандене, краеведческий материалым поген, «Гордость Мари-Турекского района» цикл буклет-влакым возаш тÿҥальым да школ еда пуэдышым. 20 наре буклет кокла гыч иктыже 18 фотокартычкан «Один из первых лётчиков России» лийын. Ынде кажне школышто герой нерген буклет уло.

Районысо ветеран-влак ушем сарыште лийше-влакым тÿшкан ийлан ик гана отчёт-сайлымаш погынымашыш да Сеҥымаш кечылан гына чумырен. Тушко верысе активист-влак толыныт, а тоштерыш Кугу сарыште лийше-влакым посна-посна, Сталинград, Курск, Москва, Ленинград, Белоруссий ден Прибалтике утарымаште, Днепр эҥерысе кредалмаште, йот эл-влакым утарымаште, Берлиныште лийше-влакым – чылаштымат кажне посна тÿшка дене ÿжын улына. Тыгай вашлиймаште икте-весым шарнымаш дене пойдаренна. Ушем вуйлатыше Иван Алексеевич Бушков дене мемнан тоштерыште пеш лектышан вашлиймаш-влак эртаралтыныт. Республикысе Ветеран-влак ушем вуйлатыше Анатолий Владимирович Заболотских чÿчкыдын толеден, генерал-влакым кондеден, мемнан пашанам моктен. Икана Военно-мемориальный комплекс вуйлатыше Анатолий Степанович Поляков толын ыле. А.В.Заболотских сар мучко авиамеханик лийын, йолташыжат сарын ветеранже. Анатолий Владимирович шочмо верысе Марий Пыламарий школышто Совет Союзын Геройжо-влак, лётчик Иван Ильич Марьин ден артиллерист Иван Иванович Меркушевлан, мемориал оҥам ыштыктен. Мыят шке ойгем каласкалышым, 35 ий шке мутем шуктен ом керт. Кугу папкым луктын, Николай Кириллович Кокорин нерген ойлышым. Кок сарзыжат уло кумылын мыланем полшаш пижыч. 1999 ийысе кеҥжым Н.К.Кокоринын шÿгарже ÿмбак гранит гыч ыштыме памятникым шогалтышна, тудын портретшым, самолёт силуетым вераҥдышна да «Кокорин Николай Кириллович, 1898 -1917, Один из первых лётчиков России» манын серышна. Кызыт шÿгар воктене эре митинг-влак эртат, М.Е.Сусловын вуйлатыме Пограничник ветеран -влакын организацийыштын Марий Элысе «Застава» пӧлкаже кажне ийын Йошкар-Ола гыч Хлебниково селаш автопробегым эртара.

Сöрымем шукталтын, тидын дене серлагашат лиеш ыле дыр, но Волжский район марий, журналист, ученый историк, краевед Михаил Тихонович Сергеевым (1926 ий 15 июль –1999 ий 12 сентябрь) шарналтен, тудлан таум ойлен кодыде ом керт. Мо шот дене тора öрдыж еҥ Марий Турек кундемын талешкыж нерген 1960 ий гычак кыртмен кычалын, тынар шуко материалым поген, вет районын шкенжын 18 профессоржо, 40 наре тÿрлö науко кандидат уло?

Пашаже тыге лийын: «Молодой коммунист» (05.11.1990 ий) газетыште журналист Василий Востриков «Первая мировая» статьям возен. Ик фотокартычке йымалныже «А.Килдашев. Пермь. 1916» манын возымо… М.Т.Сергеев «Йошкар кече» газетын редакторжо Килдашев дене сай палыме лийын, а фотошто тудо огыл. М.Т.Сергеев фотокартычкыште Н.К.Кокорин улмым рашемден. Тиде картычкым 25 август 1915 ий Луцк олаште ыштыме, шеҥгелныже возымо «Дорогой сестричке Поле. От брата Коли». 22 еш фото дене пырля Николайын шӱжарже царский армийын офицерже-влакын 25 открыткыштым арален, кокытшо именной лийыныт.

Михаил Тихонович марий кундемын мондалтше геройжо-влак нерген материалым поген. Шкенан республикыште да Киров кундемысе шуко еҥ дене вашлийын. Тудо Хлебниково сельсоветыш, геройын шочмо Лом ялышкыже толын коштын. Тушто 1781 ийыште 58 йозакым тÿлышӧ гына илен, а 10-шо «Ревизские сказки»-ште тиде ялыште 19 сурт уло, тушто 19 пӧръеҥ ден 74 ÿдырамаш иленыт манын сералтын. Кирилл Яковлевич Кокорин ден Агриппина Матвеевна, 18 ийым темыше самырык-влак, 2 февраль 1875 ийыште Хлебниково селасе Рождество-Богородский черкыште мужыраҥыныт, тиде черкыштак 11 шочшыштым тынеш пуртеныт. Нунын коклаште Николай 7-ше йоча лийын, 1889 ий 8 майыште шочын, а 9 майыште Сергей Федорович Увицкий ден Николай Софроницкий батюшка-влак тынеш пуртеныт. Ялысе шоҥгыеҥ Петр Михайлович Швецов герой нерген тыге ойлен: «Пеш сай айдеме ыле. Унала толмыж годым ялысе рвезе-влаклан воздушный бой нерген каласкален, шкенжым кÿш шынден огыл». 72 ияш Петр Петрович Саратовских: «Памятникым весым, сайым шындаш кÿлеш, тудын шочмо суртшын пöрт вуйжымат леведаш кÿлеш ыле »,– манын ойлен.

Сергеев СССР-ын Рӱдӧ Кугыжаныш Военно-исторический архивыш йодмашым колтен. Тушеч землякна нерген архивариус Е.В.Хетагурова кÿлешан материалым муын колтен. Н.К.Кокоринын талешкылыкше нерген донесений-влакым, эсогыл «Аэроархив» журнал гыч «Российская армейская авиация в 1-й мировой войне» публикацийын ксерокопийжымат колтеныт. «С грустью узнал о незаменимой потере для всей русской авиации – героической гибели в неравном бою прапорщика Кокорина – грозы немцев»,– тыгай телеграммым колтен руш армийын военно-воздушный командующийже генерал Ткачов.

Москошто илыше ожнысо лётчик И.Е.Мосолов тыге возен колтен: «Вестник воздушного флота» журналыште Н.К.Кокорин нерген улыжат кок гана палемдыме. Икымше гана: 1917 ий 1-16 майыште Н.К.Кокорин геройла колен. Вес гана: Руш армийын лётчик-асше-влак коклаште вич да утларак тушман самолётым сÿмырышö Кокоринын лÿмжö уло». Краевед герой ден пырля кредалше йолташыже-влакым верештын. Львов ола гыч Петр Константинович Остахнович да Иркутск гыч Михаил Иосифович Зембелевич Иркутск гыч Николай Кириллович нерген шуко шарнымашым возен колтеныт. Кокорин «Моран», «Спад», «Ньюпорт» самолет-влак дене талын кредалын, руш армийын эн почётан «Георгий Победоносец» ныл орденже дене, тыгак Святой Аннан орденже да Георгиевский оружий дене палемдалтын.

Учёный ученыяк, краевед деч кеч мом, кушто, кузе кычалашым сайын пален. 1926 ийыште «Вестник воздушного флота» журналыште Йошкар Армий ВВС вуйлатыше Лапчинский Н.К.Кокоринын кавасе бойжым возымо статьямат верештын. Геройын шÿжаржым муын, архивым пойдарен. Полина Кирилловна колмыж деч ончыч Михаил Тихоновичлан шуко еш фоторграфийым, икымше Тÿнямбал сар годсо армийысе фото-влакым пуэн. Н.К.Кокорин нерген материалым поген ситарымеке веле, 1960 ий 21 августышто, М.Т.Сергеев «Марий Коммуно» газетыште «Тале лётчик Николай Кириллович Кокорин» статьям воза, тудо ийынак 6-шо октябрьыште «Марийская правда» газетыште «Один из первых лётчиков России» статьяже лектеш. Василий Востриков журналист йолташыжын йоҥылышыжым тӧрлата.

1992-2007 ийлаште мемнан тоштерыште эртарыме мероприятий-влакым Марий Эл ГТРК эре телевизор дене ончыктен, журналист-влак газетлаште возеныт, радиошто ойленыт. Тидым ужын-колын, Михаил Тихонович погымо архивше дене Марий Турек тоштерыш лÿмынак толын. Пешак чаманем, мыйже лийын омыл, олаш отчёт дене каенам. Тоштерым ончен лектын да тыге каласен: «Чынже денак, тоштер пеш чапле, арам огыл тендам моктат, пеш кÿлешан пашам шуктеда. Н.К.Кокорин нерген погымо архив геройын шочмо вер-шöрыштыжö аралалтшаш, тыште кÿлешанрак». (Кö пала, Евсеев лÿмеш калыкле тоштерыш пуа гын, ала Кокоринын лÿмжым аэропортланат пуат ыле. Ала аэропортыштыжо Николай Кириллович Кокоринын бюстшым шогалташ келшен толеш ыле?)

М.Т.Сергеевлан кöрак икымше марий ÿдыр Йылдыр Изерговна Айглован талылыкше нергенат пален налынна: санинструктор сар годым шуко салтак ден офицерын илышыжым утарен. Тыгай патырлыкше «Йошкар шÿдыр», «Йошкар знамя» орден-влак, «За отвагу» медаль дене аклалтын. 2022 ий 19 декабрьыште тудын шочмо ялыштыже, Ӱлыл Турекыште, Й.И.Айгловалан ялмарий-влак мемориал оҥам сакеныт.

Ученый историк семынат, уста журналист-краевед семынат, Марий Элым чапландарыше еҥ-влакым кычалын, материалым погышо Михаил Тихонович Сергеевын суапле пашаже тачат ила.

Вера Сорокина,

Марий Эл тÿвыран сулло пашаеҥже

Снимкыште: Н.К.Кокорин.