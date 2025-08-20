УВЕР ЙОГЫН

Собеседованийым эртеныт

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын кум участникше Марий Эл Правительствыште собеседованийым эртеныт.

«Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-шамыч дене вашлиймаш нерген «ВКонтакте» лаштыкыштыже Марий Эл вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова увертарен

Проектыште тунемаш тӱҥалше кум кандидат дене мутланымашым Элгӧргӧ политикем, республикысе самырык-влакын политикышт шотышто комитетын да регионым вуйлатышын администрацийжын кугыжаныш граждан службо да кадр управленийжын еҥже-влак эртареныт.

Финальный собеседованийыште 19 финалист кокла гыч кажныж дене посна мутланымаш эртаралтеш. Нуно шке опытышт дене пайлалтыт, шкаланышт келшыше направлений-влак нерген каласкалат. Туныктымо процесс пайдалын да оҥайын эртыже манын, кажныжын наставникше лиеш.

