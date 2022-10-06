Шоя уверым шаркалат

Интернетысе соцкыллаште шоя увер шарлаш тӱҥалын: пуйто частичный мобилизацийыш пашаеҥ-шамычым колташ огыл манын, тидлан броньым ыштыме дене шантажироватлен, республикысе бизнесъеҥ-шамыч деч 1 % марте парышыштым пуаш йодыт.
Туштак ойлалтеш, пуйто тидын нерген 3 октябрьыште Марий Элын Промышленность, экономически вияҥмаш да торговльо министерствыште эртыше совещанийыште мутланеныт. Ведомствыште рашемдат: бизнесъеҥ-шамыч дене вашлиймаш чынже денак лийын, но тушто предприятий-влакын пашам ыштымыштым кузе арален кодышаш нерген йодышым каҥашеныт, поснак кӱлешан направленийлаште тыршыше специалист-шамычым частичный мобилизаций деч кодышаш нерген бизнесъеҥ-влакын темлымашыштым колыштыныт.
– Нине темлымаш-влакым Марий Элын частичный мобилизаций шотышто призывной комиссийышкыже каҥашаш колтена, – каласен министрын пашажым шуктышо Станислав Крылов.
Республикын Промышленность, экономически вияҥмаш да торговльо министерствыже палемда: вашлиймаште нимогай «надырым» ышташ кӱлмӧ, Российыште увертарыме частичный мобилизаций дене келшыдыме нерген мутланымаш лийын огыл.
Л.Камалетдинова