УВЕР ЙОГЫН

Шотыш кондаш да арален кодаш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 17 гана онченыт

Корно озанлык

Шотыш кондаш да арален кодаш

Корно озанлык пашаеҥвлак шке пайремыштым могай паша лектыш дене вашлийыт?

Шарнеда, эше ик лу ий ончыч корнына могай начар ыле – лаке почеш лаке. Вара «Лӱдыкшыдымӧ чапле корно», ынде «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектла кӱшеш тудо йӧршын у тӱсым нале.

Теният, нацпроектлан эҥертенак, регионал кӱлешлыкан да Йошкар-Ола  воктенысе 192 километр корным олмыктымо, 65 кудывече ден мер кумдыклам тӱзатыме.

Регионал кӱлешлыкан 96 процент корнышто разметкым ыштыме, чылаже 1800 утла километрыште тидым шуктыман.

Корнышто палемдыме 1468 знак гыч 850 утлажым шогалтыме.

Палемдыме участкыла гыч пелыштыже, чылаже 7 километр наре, авыртышым ыштыме.

Йошкар-Ола – Уржум трассыште да Йошкар-Ола деке лишеммаште кок у светофор объектым пашаш колтымо.

Эше ик светофор комплекс Кокшайск – Красногорский трассыште ышталтеш.

Тений регионал корнышто 17 километр кужытышто волгалтарышым ыштыман гын, 14 километрыштыже  шуктымо.

Чыла тидым корно озанлык пашаеҥ-влакын вийышт дене ыштыме. Нунылан профессионал пайремышт вашеш таушташ гына кодеш.

Но ме тидын дене гына огына серлаге, палемден Марий Элнан вуйлатышыже Юрий Зайцев шке МАХ-каналыштыже. Мемнан шонымашна: 2030 ий марте регионал корнын 60 утла процентшым нормативлан келшышыш шукташ да тӱҥ корнын 85 процентшым шот дене арален кодаш.

Юрий ИСАКОВ.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Пенсий фондын пашаеҥышт яллашке шкешт мият

Россий Пенсий фондын мобильный клиент службыжо уэш корныш лектеш. Тудо, республикысе ялла ден селалашке миен, еҥ-влаклан пенсий дене кылдалтше лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тергымашым эртыза!

  «Онкопатруль» Марий Элын районлаштыже пашам ышташ тӱҥалын. Акцийын икымше мероприятийже-влакым Шернур ден Юрино районлаште эртараш палемденыт. Тидын деч лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Самырык вий, виян да пайдале лий!»

  Россий кӱкшытан «Профессионал-влак» чемпионатын регионысо этапыштыже сеҥыше ден призёр-влаклан сулен налме наградыштым кучыктымаште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев лудаш…

Добавить комментарий