Корно озанлык
Шотыш кондаш да арален кодаш
Корно озанлык пашаеҥ—влак шке пайремыштым могай паша лектыш дене вашлийыт?
Шарнеда, эше ик лу ий ончыч корнына могай начар ыле – лаке почеш лаке. Вара «Лӱдыкшыдымӧ чапле корно», ынде «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектла кӱшеш тудо йӧршын у тӱсым нале.
Теният, нацпроектлан эҥертенак, регионал кӱлешлыкан да Йошкар-Ола воктенысе 192 километр корным олмыктымо, 65 кудывече ден мер кумдыклам тӱзатыме.
Регионал кӱлешлыкан 96 процент корнышто разметкым ыштыме, чылаже 1800 утла километрыште тидым шуктыман.
Корнышто палемдыме 1468 знак гыч 850 утлажым шогалтыме.
Палемдыме участкыла гыч пелыштыже, чылаже 7 километр наре, авыртышым ыштыме.
Йошкар-Ола – Уржум трассыште да Йошкар-Ола деке лишеммаште кок у светофор объектым пашаш колтымо.
Эше ик светофор комплекс Кокшайск – Красногорский трассыште ышталтеш.
Тений регионал корнышто 17 километр кужытышто волгалтарышым ыштыман гын, 14 километрыштыже шуктымо.
Чыла тидым корно озанлык пашаеҥ-влакын вийышт дене ыштыме. Нунылан профессионал пайремышт вашеш таушташ гына кодеш.
Но ме тидын дене гына огына серлаге, палемден Марий Элнан вуйлатышыже Юрий Зайцев шке МАХ-каналыштыже. Мемнан шонымашна: 2030 ий марте регионал корнын 60 утла процентшым нормативлан келшышыш шукташ да тӱҥ корнын 85 процентшым шот дене арален кодаш.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.