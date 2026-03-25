ЭКОЛОГИЙ

Шотлен пытареныт

Светлана Носова

Марий Элыште тений телым янлык ден кайыквусо чотым рашемдыме тургым пагыт мучашлалтын.

Вигак каласыман, тений ты пашам шукташ куштылгыжак лийын огыл, моло ий дене таҥастарымаште лум шуко вочмо мешаен. лийын. Тидлан кӧра ечат волалтын, снегоход дене маршрутым эрташ тыгак эре нелылык лектеден. А игече саеммеке, лумышто нимогай янлык кыша лийын огыл: лум петырен да поран ӱштын.

А вара угыч лум опташ тӱҥалын. Туге гынат учётчик-влак пашам мучашлен кертыныт. Тений нуно чылаже 598 маршрут дене 6,1 километр кужытым эртеныт. Кызыт нине данный-влакым иктешлыме паша кая.

Марий Элысе Янлык тӱня департаментын увертарымыж почеш,  2025 ийыште янлык ден кайыквусын чотышт тыгай лийын:

Шордо  – 8864

Тамган пӱчӧ – 41

Маска – 949

Шурмаҥше – 131

Горностай  – 246

Пире  – 125

Рывыж – 2608

Сузо  – 17154

Кӱдыр – 40205

Ош мераҥ – 17100

Сур мераҥ – 4192

Умдыр  – 6711

Ондатр – 12341

Снимкыште: Старожильск воктене — шордо. 

Геннадий Богдановын фотожо. 

Добавить комментарий