Шотлен пытареныт

Марий Элыште тений телым янлык ден кайыквусо чотым рашемдыме тургым пагыт мучашлалтын.
Вигак каласыман, тений ты пашам шукташ куштылгыжак лийын огыл, моло ий дене таҥастарымаште лум шуко вочмо мешаен. лийын. Тидлан кӧра ечат волалтын, снегоход дене маршрутым эрташ тыгак эре нелылык лектеден. А игече саеммеке, лумышто нимогай янлык кыша лийын огыл: лум петырен да поран ӱштын.
А вара угыч лум опташ тӱҥалын. Туге гынат учётчик-влак пашам мучашлен кертыныт. Тений нуно чылаже 598 маршрут дене 6,1 километр кужытым эртеныт. Кызыт нине данный-влакым иктешлыме паша кая.
Марий Элысе Янлык тӱня департаментын увертарымыж почеш, 2025 ийыште янлык ден кайыквусын чотышт тыгай лийын:
Шордо – 8864
Тамган пӱчӧ – 41
Маска – 949
Шурмаҥше – 131
Горностай – 246
Пире – 125
Рывыж – 2608
Сузо – 17154
Кӱдыр – 40205
Ош мераҥ – 17100
Сур мераҥ – 4192
Умдыр – 6711
Ондатр – 12341
Снимкыште: Старожильск воктене — шордо.
Геннадий Богдановын фотожо.