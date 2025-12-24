Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев «Шонымашым шуктышо кож»
всероссийский акцийыш ушнен.
Тиде акцийым Росмолодёжь полшымо дене «Икымше-влакын толкынышт» 2018 ий годсек эртара.
– Тиде пайрем – эн кугу шонымашым шуктышо юзо жап. Тек мӧҥгыштыда куан шӱлыш озалана. Эртыше идалык тӱрлӧ событийлан поян ыле, но мый ӱшанем: тендан илышыштыда ушеш кодшо ятыр куанле тат лийын. Те мемнан ончыкылыкна, ӱшанна, кугешнымашна улыда. Сеҥымашда-влак кумылнам нӧлтат, а ме шонымашда-влакым шукташ тыршена, – каласен республик вуйлатыше.
Акций дене келшышын Юрий Зайцев У ий кож гыч 11 ияш Виктория Шемахинан шке шонымашыжым возымо шарым налын. Тазалык шотышто ойыртемалтше улмыжлан кӧра Йошкар-Ола гыч ӱдыр Савинысе школ-интернатыште тунемеш. Тудо курчакым йодын.
Кушкыжмын регион вуйлатыше Правительстве пӧртыштӧ Вика, аваже, Мия шӱжарже дене вашлийын да пӧлекым кучыктен. Юрий Зайцев тиде ешым шушаш У ий дене саламлен да чылаштлан тазалыкым, сеҥымашым, пиалан илышым тыланен.
Посна тӱткыш Марий Элын шефствыш налме Запорожье областьысе Куйбышевский район гыч йоча-влаклан ойыралтын. Лишыл жапыште кум ияш Мария Тришак пӧлек шотеш курчак пӧртым налеш, а 9 ияш Андрей изажлан электросамокатым, 11 ияш Евгений изажлан велосипедым кучыктат.
Юрий Зайцев йоча-влаклан тӱткышым ойыраш да нунын верч тыршаш кӱлмым тӱҥлан шотлен палемден. Поснак – пайрем вашеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен