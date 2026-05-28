Шонымашет шукталтше, выпускник!

26 майыште Российын общеобразовательный организацийлаштыже «Пытартыш йыҥгыр» пайрем эртен. Тений элыштына 660 тӱжем утла ӱдыр-рвезе школ лондемым вончен, кумда илыш корныш икымше ошкылым ышта. Россий Просвещений министр Сергей Кравцов выпускник-влакым саламлен палемден: «Тыланда школ шинчымашым веле огыл пуэн, тудо нелылыкым сеҥаш, шке ончылно цельым шындаш, шкан ӱшанаш да ончыко каяш туныктен».
Марий Элыштынат школым тунем пытарыше-влаклан пӧлеклалтше пайрем кажне тунемме верыште эртен. Тений республикыштына 11-ше классым 2,7 тӱжем утла самырык еҥ тунем пытара, 9-ше классым – 8 тӱжем утла.
Ты кечын меат Йошкар-Оласе ик эн тошто тунемме верын – 2-шо №-ан школын – омсашкыже пурышна. Тений тудо шке шулдыржо йымач 104 ӱдыр-рвезым илышын кугорнышкыжо ужата, тышеч 25 ӱдыр-рвезыже 11-ше классым тунем пытара.
Пайрем тӱҥалме деч ончыч жап эше пел шагат наре гынат, школын сылнын сӧрастарыме спортзалышкыже калык тичак погынен ыле: выпускник-влакын ача-авашт, иза-акашт, шольо-шӱжарышт. Тыштак мотор вургемым чиен шогалше туныктышо-влак улыт, нунын шинчаштышт куан дене варналтше шӱлык палдырна. Чыланат уке-уке да залын омса могырышкыжо ончал колтат, выпускник-влакын лекмыштым вучат…
… Изин-кугун вучымо тат толын шуо: икымше туныктышышт да класс вуйлатышышт дене пырля 11-ше классым тунем пытарыше-влак икте почеш весе, вашкыде, кугыеҥ семын ошкыл лектыч. Нунын почеш – кум 9-ше класс. Тыгодым мыйын семынак погынышо-влак школышто тунемме жапыштым, «Пытартыш йыҥгырыштым» шарналтышт, очыни. Выпускник-влакым ончен, ты пагытым шарналтыде, кӧ кертеш ала…
Моло школласе семынак торжественный линейке Россий флагым нӧлталтме гыч тӱҥале. Тидын деч вара элнан гимнже йоҥгалте, тудым выпускник-влак рӱжге мурышт.
Ӱдыр-рвезе-влаклан экзаменым сайын кучаш, шкан келшыше профессийым ойыраш да илышыште шке верым муаш, шочмо эллан пайдале лияш школ директорын пашажым жаплан шуктышо Наталья Адамова, Йошкар-Ола округын депутат-влак погынымашын депутатше Александр Принцев, рӱдоласе мэрын пашажым жаплан шуктышын алмаштышыже Лариса Шелудякова, Марий кугыжаныш университетын Калыкле тӱвыра да тӱвыра-влак кокласе коммуникаций институтын директоржо Родион Чузаев тыланеныт. Выпускник-влакын икымше туныктышыштын, класс вуйлатышыштын ойлымышт кажнынак чонышкыжо логале, очыни. Нунын деч пеҥгыде койыш-шоктышан айдемыже тӱняште укеат манын шонышо моткоч йоҥылыш лиеш: туныктышо гай лывырге кумылан, ура да поро чонанже уке.
Выпускник-влакат вашеш тауштымо семын моторын куштышт, гитар семышт почеш муро-влакым пӧлеклышт. А вара нунылан пытартыш гана школ йыҥгыр йоҥгалте. Эх, могай тудын йӱкшӧ… Мӱндыркӧ шергылтше, ончыко ӱжшӧ, кугу вашталтыш лийшашым шижтарыше, нелылыкым сеҥаш таратыше, илыш кугорнышто тӱткӧ лияш йодшо…
Меат республикысе школлам тунем пытарыше-влаклан волгыдо илыш корным тыланена да манына: шонымашет шукталтше, выпускник!
Г.Кожевникова
Михаил Скобелевын фотожо