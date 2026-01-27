«Мыланна виян мастер-влак кӱлыт»

Республикыште «Профессионал-влак» Россий кӱкшытан чемпионатын регионысо йыжыҥже эрта.
Элна мучко 2023 ий гыч эртаралтше профессионал мастарлык чемпионат ий гыч ийыш кумдаҥеш: компетенций-влак веле огыл, тудын участникше-влакат ешаралтыт.
Марий Элыштына тенийысе чемпионат кыдалаш профессионал образованийым пуышо 16 организацийыште 58 компетенций дене эртаралтеш. Чылаже таҥасымаште СПО-н 350 студентше ден школышто тунемше 35 ӱдыр-рвезе мастарлыкым ончыкта. Заданий-влакым шуктымыштым 400 утла эксперт акла.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: «Тиде чемпионат пашазе специальностьым ойырышо да профессионал могырым кушкаш тыршыше, эллан пайдам кондаш шонышо молодёжьым уша. Кажне конкурсантын чонлан келшыше пашам муаш, моштымашым вияндаш да Марий Элын промышленный да экономике куатшым вияҥдымашке надырым пышташ чыла йӧнжӧ уло. Мемнан регионлан виян мастер-влак моткоч кӱлыт».
Чемпионатым поснак тӱткын республикысе предприятий-влак эскерат. Таче таҥасымашын партнёржо-влак радамыште – Марий Элын 150 организацийже. Нунын полшымышт дене конкурслык заданий-влак ямдылалтыт, нунак участник-влакын пашаштым аклаш индустриальный эксперт-шамычым колтат, тыгак чемпионатын паша программыжын спикерже улыт, стажировкылан верым ойырат, сеҥыше-влаклан пӧлекым ямдылат. Тенийлан Марий Элын 75 предприятийже регионысо таҥасымашын ончыкылык призёржо-шамычлан стажировкым эрташ 275 верым ойырен.
Палемдыман, чемпионат толкынын «Тӱнямбал кыл» принципшым шотыш налын, тений ӱмашсе семынак таҥасымаште Беларусь гыч ик участник таҥаса. Тудо «Чодыра паша мастер» компетенцийыште моштымашым ончыкта.
2026 ийыште чемпионатыш 12 у компетенцийым пуртымо: «Кӱртньӧ дене слесарь паша», «Интерьер дизайн», «Сантехнике да отоплений», «Геопространственный цифран инженерий», «Продавец-кассир», «Пилотдымо авиаций системылан ваштареш шогымаш», «Грузан техникым обслуживатлымаш», «Утарыме паша», «Техник-криминалист», «Медицине да социальный могырым полыш», «Цифран мланде паша», «Агробот («Агроробот-влак»).
«Тиде чемпионат – самырык-влаклан шке мастарлыкым ончыкташ да сай паша веран лияш йӧн», – палемден регионын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Чемпионатын икымше кечылаштыже пашазе профессийлан самырык тукымым ямдылыме паша дене кылдалтше каҥашымашан площадке-влак пашам ыштеныт. Таҥасымаш 27 январьыште тӱҥалын. Икымше кечын ПГТУ-н Йошкар-Оласе аграрный колледжыште эртыше «Агробот-влак» («Агроробот-влак») конкурс площадкыште рӱдоласе 10-шо №-ан школын агроклассыштыже тунемше-влак Роман Купсольев, Дарья Ларичева, Полина Храбрых, Максим Шакиров да Владислав Шулепов таҥасеныт. Нуно роботизироватлыме системым паша режимылан келшышын шотыш конденыт, вара тудым мланде ӱмбалне мониторингым эртараш программироватленыт.
Ты кечынак колледжын вес площадкыштыже «Цифран мланде паша» компетенций дене таҥасымаш лийын. Тений тудо республикыштына икымше гана эртаралтын. Конкурсант-влак геосканым пашалан ямдыленыт да чоҥештылме дене кылдалтше заданий-влакым палемденыт.
Чемпионат 30 январьыште 14.00 шагатлан Самырык-влакын полатыштышт торжественно мучашлалтеш. Тушто сеҥыше-влакым увертарат да саламлат.
Г.Кожевникова
Фотом ПГТУ-н Йошкар-Оласе аграрный колледжын соцкылысе лаштыкше гыч налме