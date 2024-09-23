ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Самырык техник ден изобретатель-влак»

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Звенигово район Суслонгер школын тунемшыже-влак Россий кӱкшытан «Самырык техник ден изобретатель-влак» XI конференцийын призёржо лийыныт.

Тудын финалже Россий Федерацийысе Федеральный Собранийын Кугыжаныш Думыштыжо эртен. Тушто Российын 80 регионжо гыч 700 утла участник моштымашым ончыктен. Нунын коклаште Марий Эл гыч лу самырык изобретатель лийын. Тиде – Йошкар-Оласе 23-шо ден 30-шо №-ан, Звенигово район Суслонгер школлаште да Бауман лицейыште тунемше-влак.

Конференцийын индеш номинацийышкыже чылаже 450 утла паша пурен. «Медицине. Медициным персонализироватлымаш» номинацийыште Суслонгер школ гыч Антон Ионаш ден Варвара Свинкован (вуйлатышышт – информатике ден математикым туныктышо Е.Облопова) «Интеллектуал медицине шкатулко» проектышт призан вер дене палемдалтын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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