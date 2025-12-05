ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Руш, татар, удмурт…

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

Озаҥыште школышто тунемше-влакын Россий Федерацийысе калык-влакын йылмышт дене конференций эртен.

Тушто  руш, татар, удмурт, мордва, марий, башкир филологий дене секций-влак пашам ыштеныт.

Йоча-влакын шымлыме пашаштлан акым пуышо жюри еҥ-влак коклаште, «Марий филологий» секцийыште, Марий образований институтын марий филологий да культурологий кафедржым вуйлатыше, филологий науко кандидат Елизавета Игнатьева лийын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

