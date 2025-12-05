Руш, татар, удмурт…
Озаҥыште школышто тунемше-влакын Россий Федерацийысе калык-влакын йылмышт дене конференций эртен.
Тушто руш, татар, удмурт, мордва, марий, башкир филологий дене секций-влак пашам ыштеныт.
Йоча-влакын шымлыме пашаштлан акым пуышо жюри еҥ-влак коклаште, «Марий филологий» секцийыште, Марий образований институтын марий филологий да культурологий кафедржым вуйлатыше, филологий науко кандидат Елизавета Игнатьева лийын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Образований институтын соцкылысе лаштыкше гыч налме