Шочмыжлан 100 ий темме лӱмеш

Марий кугыжаныш университетыште «Шинчымаш. Мут. Тӱвыра» Россий кӱкшытан III научно-практический конференций эрта.

Тудо йылмызе, профессор, филологий науко доктор Александр Липатовын шочмыжлан 100 ий теммылан пӧлеклалтын. Учёный, просветитель, Кугу Отечественный сарын участникше, лу наре йылмым палыше тиде айдеме Марий кугыжаныш университетлан негызым пыштыше-влак кокла гыч иктыжлан шотлалтеш. Тыгак Александр Липатов республикыштына руш да сопоставительный филологий наукым вияҥдымаште, шуко ий регионысо правительстве пеленысе Кугыжаныш йылме-влак шотышто комиссийыште, Марий Элын Конституцийжым да йылме-влак нерген законым ямдылымаште тыршен.

Конферецийын пленарный заседанийыштыже Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин палемден: «Общий языкознаний, русистике, индоевропеистике да финн-угроведений областьлаште тиде виян специалист мыланна кугу поянлыкым коден: 23 монографийым да 500 утла научный публикацийым. Моткоч ушан наставник да поро кумылан критик шуко марий поэт ден прозаик-влаклан илышыш путёвкым пуэн, тыгак талантан филолог, журналист да историк-влакым ямдылен».

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме