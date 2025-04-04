УВЕР ЙОГЫН

Шочмо кундемым йӧратыме шӱлышеш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 82 гана онченыт

Звенигово район Чакмарий школышто таче «Провой кундем, Шочмо кундем: шочмо ял гыч патриотизм шӱлышым шуарымаш» XII Марий калык погынын делегатше, тыгак школышто этнопредметым вӱдышӧ да книгагудышто ыштыше-влакын «Йыргешке ӱстел» йыр мутланымашышт эрта.

 Мероприятийыш Марий Элын Кугыжаныш Погын депутатше-влак – Оньыжа Эдуард Александров, Марий калык конгресс вуйлатыше Эдуард Иманаев, Звенигово район администрацийым вуйлатышын алмаштышыже  Ольга Михайлова ушненыт.

Снимкыште: мероприятий годым.

Галина Ласточкинан фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сылнымутышто – келшымаш аршаш

  Поэзийын тӱнямбал кечыж вашеш кок кугу книга пӧрт: Марий Элын Йошкар-Оласе С.Г.Чавайн лӱмеш да Мордовий Республикын Саранскысе А.С.Пушкин лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
ОБРАЗОВАНИЙ СТАТЬИ УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Шочмо йылмым йӧратышт, марла мутланышт манын

5 апрельыште Йошкар-Олаште верланыше Бауман лицейыште кундемыштына тыршыше туныктышо ден воспитатель-влакын республик кӱкшытан «Марий Эл Республикысе Идалыкын туныктышыжо-2024», «Марий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

У ий толеш – идалыкын Озажлан келшаш кӱлеш!

Вашке эн вучымо У ий пайремна толын шуэш! 2023 ий пиалан лийже манын, идалыкын озажлан, Шем Вӱд Кроликлан (Мераҥлан, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий