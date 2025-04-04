Шочмо кундемым йӧратыме шӱлышеш

Звенигово район Чакмарий школышто таче «Провой кундем, Шочмо кундем: шочмо ял гыч патриотизм шӱлышым шуарымаш» XII Марий калык погынын делегатше, тыгак школышто этнопредметым вӱдышӧ да книгагудышто ыштыше-влакын «Йыргешке ӱстел» йыр мутланымашышт эрта.
Мероприятийыш Марий Элын Кугыжаныш Погын депутатше-влак – Оньыжа Эдуард Александров, Марий калык конгресс вуйлатыше Эдуард Иманаев, Звенигово район администрацийым вуйлатышын алмаштышыже Ольга Михайлова ушненыт.
Снимкыште: мероприятий годым.
Галина Ласточкинан фотожо