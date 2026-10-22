Кугу туткар марте шуктен кертеш

Пытартыш жапыште воткыл ден мессенджерлаште Йошкар-Оласе школлаште тунемше-шамычын илышыштлан лӱдыкшым ыштыше видеом ужаш лиеш.
Рвезе-влак общественный транспортын, поснак троллейбусын, ончыл ужашышкыже але шеҥгелне улшо тошкалтышышкыже кержалтын я троллейбус ӱмбаке кӱзен шинчын, шоген кудалыт. Нуно тыгай «геройло пашаштым» видеошко сниматлат але фотом ыштат да соцкыллашке вераҥдат. Тиде тӱҥ шотышто шке иктаҥашышт ончылно «тале» улмыштым ончыкташ шонен ышталтеш.
Тыгай койыш зацепинг маналтеш. Тудо «Троллейбусный транспорт» предприятийын, полиций пашаеҥ-влакын тургыжланымашыштым луктеш. Икшыве-влакын ача-аваштлан гын тургыжланаш веле огыл логалеш. Нуным МВД-н Йошкар-Оласе управленийжын Ийготыш шудымо-влакын пашашт шотышто подразделенийыш ӱжыктат, вара шочшыштым кӱлеш семын огыл ончен куштымылан Ийготыш шудымо-влакын пашашт шотышто комиссийыште административно мут кучаш шогалтат, а йочам профилактический учетыш налыт.
«Троллейбусный транспорт» предприятийын пашаеҥже-влак тыге палемденыт:
– Зацепинг моткоч лӱдыкшӧ. Кудалше транспортыш кержалташ тӧчышӧ йоча нелын сусырген кертеш. Тушко кечалтмекше, эсогыл эркын кудалше троллейбус гычат камвозын, тыгак ток перымылан кӧра колен але чот эмганен кертеш. Корнышто вашлиялтше платформо, кӱвар, тоннель илышыжлан да тазалыкшылан лӱдыкшым ыштен кертыт. Азап ынже лий манын, тыгай йоча-шамычым ужшо водитель ден кондуктор-влаклан транспортым кенета чарен шогалташышт логалын.
Ме ача-ава-влаклан темлена: тыге ышташ огеш лий манын, йочада дене мутланыза. Тиде модыш да соцкылыш вераҥдышашлан «чапле фотом ыштыме» йӧн огыл, а илышлан да тазалыклан лӱдыкшым ыштымаш.
Икшывыланда тыгай сынан койыш келшымым пален налыда гын, адреналиным вес семынат налаш лийме нерген умылтарыза. Тидлан спорт дене заниматлаш, тӱрлӧ секцийлашке кошташ лийме нерген каласкалыза.
Госавтоинспекций пашаеҥ-влак кечен кудалше-шамычым ужшо эртен кудалше водитель-влаклан теве мом ышташ темлат:
тыгай годым сигналитлыман огыл, уке гын лӱдмышт дене йоча-влак камвоч кертыт. Лучо транспортым виктарыше водительын кабиныж деке чакрак лишемаш да чарнен шогалаш темлаш;
тыгайым ужшо еҥ-влаклан зацепинг фактым видеорегистраторыш але телефонышто улшо камерыш сниматлаш да ГАИ-шке колташ йодыт.
Республикысе Молодежный парламентын шукерте огыл эртыше заседанийыштыже общественный транспортышто кечен кудалмылан мут кучаш шогалтыме нерген законым лукмо йодышым каҥашеныт.
Любовь Камалетдинова
Фотом республикысе Кугыжаныш автоинспекцийын сайтше гыч налме