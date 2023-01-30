Шочмо йылме вияҥеш, ила –                           перегет гын шинчасортала

Таче Марий кугыжаныш университетын Национальный тӱвыра да тӱвыра-влак кокласе кыл институтыштыжо школышто тунемше-влаклан этнокультур предметла дене республик кӱкшытан олимпиаде лийын.
Марий (шочмо) йылме, марий литератур, марий (кугыжаныш) йылме, ИКН предметла дене шинчымашым олимпиадын район кӱкшытыштӧ эртыше этапыштыже сеҥыше ӱдыр-рвезе-влак – 9-11 класслаште тунемше 103 еҥ – тергеныт. Уш-акыл таҥасымашым торжественно почмо годым нунылан сеҥымашым Марий Эл образований да науко министр Л.Ревуцкая, Марий кугыжаныш университетын ректоржо М.Швецов тыланеныт.
Республик кӱкшытыштӧ сеҥыше-влак регион-влак кокласе олимпиадыште шинчымашым ончыктат, тудыжо 17 февральыште лиеш.
Г.Кожевникова
Снимкыште: 9-11 класслаште тунемше-влак марий (шочмо) йылме дене олимпиаде годым заданийым шуктат.
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