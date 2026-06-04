Шинчымашын волгыдыжым шарыше-влак

Геннадий Сабанцев

Книга – тиде айдемын курымла дене погымо шинчымаш поянлыкшым аралыше вер. А тудын дене пашам ыштыше еҥ, библиотекарь, – тиде поянлыкын волгыдыжым калык коклашке шарыше.

Тыгай шонымаш авалтыш 2 июньышто Республикысе С.Г.Чавайн лӱмеш национальный книгагудышто Библиотеке-влакын Российысе кечыштлан (27 май) пӧлеклалтше пайремле погынымашыште лиймем годым.

Тачысе кечылан Марий Элысе книгагудылаште 600 утла пашаеҥ тырша. Нуно кызыт лудшо еҥлан книгам пуэден шинчыше гына огытыл, вет библиотеке, у курымлан келшышын, – моткоч шуко сомылым шуктен шогышо рӱдер. Тошто сынан книгагудо-влак тошто илышеш кодыныт, ынде у, чапле, модельный манме книгагудо-влак ышталтыт. Чапле манмыже тӱжвал сынышт дене гына кылдалтын огыл, а кӧргысӧ чыла ыштыш-кучышышт, технологий йӧнышт дене чапле. Модельный библиотеке республикыштына таче кечылан 12 уло, а тений эше кудыт ешаралтшаш. Тидыже национальный программе-влакым илышыш пуртымо дене чак кылдалтын. Модельный библиотеке пашаеҥ кызыт книгамат пуэда, науко пашамат шукта, тӱвыра мероприятийымат вораҥдара… Да чылажым иканаште каласенат от керт. Сандене библиотеке пашаеҥлан таче шуко палыше да шуко моштышо лийман. Кумыл нӧлтын каласена: республикысе библиотекылаште лач тыгай пашаеҥ-влак тыршат, пашаштышт у сеҥымашке шуыт.

А сеҥымаш палемдалтде ок код. Теве шукерте огыл Москошто, Пашковын Пӧртыштыжӧ (тыште Российысе кугыжаныш библиотекын филиалже верланен) У Торъял рӱдӧ библиотеке системын директоржо Любовь Алексеевна Крюковам «Кугезе-влакын поянлыкышт: культур традицийым аралымылан да уэш шочыктымылан да духовно-нравственный поянлыкым вияҥдымылан» номинацийыште Россий культур министерствын Грамотыж дене палемдалтын. А республикысе библиотекыште тыршыше-влакын погынымаштышт шке пашаштышт тӱрлӧ номинацийыште сай лектышым ончыктышо-влакым шокшын саламлышт. Тидыжым Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ыштыш.

Пытартыш жапыште республикыштына библиотекарь радамыш шуко самырык пашаеҥ ушнен. Нунымат ты кечын чон почын саламлышт. Тек нунат, кугурак тукым семынак, ойырен налме илыш пашаштлан ӱшанле лийыт, тудым йӧратат да шинчымашын волгыдыжым калык коклаш шарымаште шке сеҥымашышкышт шуыт.

Снимкыште: Тӱрлӧ номинацийыште сеҥыше библиотекарь-влакым саламлымаш.

Геннадий Сабанцевын фотожо.