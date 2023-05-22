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«Шинчымаш» у акций

25 майыште Марий кугыжаныш университетын патриотический воспитаний рӱдерыште военно-патриотический «Знание. Герои» акций эрта.

Мероприятийлан тӱҥалтышым «Знание» Россий обществе ыштен.

Ты гана студент-влак ончылно профессор, историй науко доктор, Афган сарын участникше Александр Бахтин выступатла. Тудо элна ончылно воинский порысым шуктымо нерген каласкала.

«Знание. Герои» всероссийский военно-патриотический просветительский акций 18 апрельыште стартым налын. Тудо россиян-шамычын героический ошкылыштлан, пашаштлан, элна ончылно порысым шуктымыштлан пӧлеклалтын. Акцийын участникше-влак тачысе герой-шамыч дене палыме лийыт. Школышто тунемше ден студент-влакым шке регионысо воинский чап, Российын историйже дене палдарат.

Александр Бахтин Йошкар-Олаште шочын, 1979 ийыште совет армий радамыш шогалын. 1980 ий январьыште тудым Афганистаныш колтеныт, а 1981 ийыште демобилизоватлалтын. Мӧҥгыжӧ пӧртылмекше, Александр Марий кугыжаныш университетын историй да филологий факультетышкыже тунемаш пурен. «История» специальностьым налын, тачысе кече марте туныктымо пашаште тырша.

«Знание. Герои» военно-патриотический акций элнан 89 регионжым авалта да июнь кыдал марте шуйна. Тыгай акций Владикавказ, Воронеж, Гатчины, Иркутск, Липецк, Луганск, Майкоп, Новосибирск, Симферополь, Ставрополь, Уфа, Чита, Южно-Сахалинск, Ярославль да моло тӱрлӧ олалан площадкылаштыже эртаралтын. Тушто историк, политолог, кугыжаныш да мер пашаеҥ-влак выступатлат. Тыгак СВО-н, Кугу Отечественный сарын участникше, геройжо-шамыч, медицине пашаеҥ, волонтёр-влак ушнат. Икманаш, тиде акцийыш кумылан чыла еҥ ушнен кертеш.

Акцийын экспертше семын лияш але площадкым ойыраш шонышо еҥлан «Знание» обществын сайтыштыже регистрироватлалтман.

Тидын нерген шукырак уверым ВКонтакте, Телеграм соцсетьлаште пален налаш лиеш.

Е.Эшкинина.