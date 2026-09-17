Российын эн уста вожатыйже-влак радамыште

Марий Элын вожатыйже «Российын эн сай вожатыйже-2026» всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын.
Тиде В.Дубинин лӱмеш тазалыкым пеҥгыдемдыме да тунемме йоча рӱдерыште пашам ыштыше Екатерина Лесникова.
Конкурсын икымше йыжыҥже тений май-июнь тылзылаште эртен. Кокымшыжо, тӱҥжӧ, 23 июнь-31 августышто лийын. Тушто участникын портфолиожым, видео-визиткыжым акленыт, тыгак конкурсант дене онлайн йӧн дене собеседованийым эртареныт. Катерина чыла йыжыҥыштыжат профессионал улмыжым ончыктен да Марий Элын чапшым кӱшнӧ кучен.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.