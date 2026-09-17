ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Российын эн уста вожатыйже-влак радамыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Марий Элын вожатыйже «Российын эн сай вожатыйже-2026» всероссийский конкурсышто сеҥышыш лектын.

Тиде В.Дубинин лӱмеш тазалыкым пеҥгыдемдыме да тунемме йоча рӱдерыште пашам ыштыше Екатерина Лесникова.

Конкурсын икымше йыжыҥже тений май-июнь тылзылаште эртен. Кокымшыжо, тӱҥжӧ, 23 июнь-31 августышто лийын. Тушто участникын портфолиожым, видео-визиткыжым акленыт, тыгак конкурсант дене онлайн йӧн дене собеседованийым эртареныт. Катерина чыла йыжыҥыштыжат  профессионал улмыжым ончыктен да Марий Элын чапшым кӱшнӧ кучен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.  

 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Жап деч ончыч

20 март гыч 10 апрель марте Российысе моло регион семынак Марий Элыште кыдалаш общий образований программе почеш жап деч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чылажат калыклан йӧнан лийшаш

5 сентябрьыште, республик вуйлатышын пашажым шукташ тӱҥалмыжлан лач вич тылзе темме кечын, Александр Евстифеев Советский районышто илыше-влак дене тӱвыра лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Йӱштылаш гын… орвуя

Ӱмаште Марий Элыште 38 еҥ вӱдыш пуренҥгаен колен, тений 10 июньлан тиде чот латиктыш шуын… Илышым наҥгайыше азапын тӱҥ лудаш…

Добавить комментарий