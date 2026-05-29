УВЕР ЙОГЫН

«Шеклане – йоча-влак!»

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Месячник

«Шеклане – йоча-влак!»

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже  25 май гыч 25 июнь марте корнышто кудалыштме лӱдыкшыдымылык шотышто «Шеклане – йоча-влак!» месячник эрта.

Тудын тӱҥ задачыже – корнышто транспорт да ийготыш шудымо-влак дене кылдалтше азап лиймым чарен шогалташ. Филиалыште линийыш лекме годым спецтехнике ден транспортын сайын ыштымыштлан да предприятийысе пашаеҥ-влакын рейс деч ончыч медицине тергымашым эртымыштлан кугу тӱткыш ойыралтеш.

Чыла водитель ден машинист йоча-влакын тӱшкан коштмо школ, жапым веселан эртарыме тӱвыра рӱдер, кинотеатр, парк ден сквер лишне транспортым виктарыме лӱдыкшыдымылык шотышто кугемдыме йодмашым шуктымо ешартыш инструктажым эртат.

Тыгай тӱткылык школышто тунемше-влакын кужу канышышт жапыште корно да транспорт азапым кораҥдымашке да водитель-влакын шкеныштым сайынрак эскерымашке виктаралтын.

Юрий ИСАКОВ.

Сӱретым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Школ – мемнан ончыкылык

Шинчымаш кечын Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев Волжск оласе 6-шо №-ан школын торжественный линейкыштыже лийын. Ушештарена, тиде тунемме вер лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

СВО-што улшо боец-влаклан полшат

Татарстанысе Менделеевский районысо Элнет школын тунемшыже-влак СВО-што улшо боец-влаклан полшат. Нуно масксетьым пидыт, 23 февральлан, Элым аралыш кечыжлан, саламлыме лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Вӱдшорлан кӧра туткарыш логалше-влаклан полыш

Йошкар-Олаште вӱдшорлан кӧра туткарыш логалше-влаклан комплексный полышым пуат. ☎Полышым пуымо шотышто «шокшо линий» пашам ышта. Тудын номерже тыгай: 8 лудаш…

Добавить комментарий