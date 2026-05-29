Месячник
«Шеклане – йоча-влак!»
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалыштыже 25 май гыч 25 июнь марте корнышто кудалыштме лӱдыкшыдымылык шотышто «Шеклане – йоча-влак!» месячник эрта.
Тудын тӱҥ задачыже – корнышто транспорт да ийготыш шудымо-влак дене кылдалтше азап лиймым чарен шогалташ. Филиалыште линийыш лекме годым спецтехнике ден транспортын сайын ыштымыштлан да предприятийысе пашаеҥ-влакын рейс деч ончыч медицине тергымашым эртымыштлан кугу тӱткыш ойыралтеш.
Чыла водитель ден машинист йоча-влакын тӱшкан коштмо школ, жапым веселан эртарыме тӱвыра рӱдер, кинотеатр, парк ден сквер лишне транспортым виктарыме лӱдыкшыдымылык шотышто кугемдыме йодмашым шуктымо ешартыш инструктажым эртат.
Тыгай тӱткылык школышто тунемше-влакын кужу канышышт жапыште корно да транспорт азапым кораҥдымашке да водитель-влакын шкеныштым сайынрак эскерымашке виктаралтын.
Юрий ИСАКОВ.
Сӱретым «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.