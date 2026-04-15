Шарнымашым арален кодышаш.

Лидия Шабдарова

19 апрель — Кугу Отечественный сар жапыште нацист-влакын да нунын полышкалышыштын совет калык ваштареш геноцидыште колышо-влакым шарныме кече.

 

Звенигово районысо краеведений тоштерыште «Без срока давности. ЛНР, ДНР» ончер почылтын. Ты проект Кугу Отечественный сар жапыште нацист-влакын да нунын полышкалышыштын совет калык ваштареш геноцидыште колышо-влак нерген шарнымашым арален кодышаш.

 

«Без срока давности» всероссийский проектым Российын кычалше толкынжо илышыш шыҥдарен да икымше гана 2018 ий декабрьыште «Победа» Российысе оргкомитетын 40-ше заседанийыштыже ончыктен. Российын президентше ты проектым илышыш лукмаште полшен, тидыже тудын кугыжанышлан кӱлешан улмыжым рашемда.

 

Выставкым почмаште администрацийын еҥже, педагог, транспортно-энергетический техникумын тунемшыже, ола ден районышто илыше-влак лийыныт. «Герои Отечества» тоштер рӱдерым вуйлатыше Евгений Грознов геноцид, оккупироватлыме кундемлаште ыштыме военный преступлений, ты преступлений дене кылдалтше доказательствым погышо поисковик ден историк-влакын кыртмен пашам ыштымышт нерген каласкален.

 

📸Фотом Звенигово районысо краеведений тоштерын воткыл лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
Ӱпым пӱчкаш тарваненда гын

12 октябрь. Таче ӱпым пӱчкаш йӧршынат келшыше кече огыл – тазалык дене нелылык лектын кертеш. Чиялтеда гын, еҥ-шамыч дене лудаш…
Сеҥымаш деч вара

Моско оласе Йошкар площадьыште эртаралтше Бессмертный полкыш але парадыш ушнаш кумылда уло гын, тиде увертарымаш тыланда. Сеҥымашын волонтёржо-шамыч 18-35 лудаш…
Иканаште – 200 утла вере

Тазалыкын тӱнямбал кечыже вашеш 4 апрельыште Россий Федерацийын кажне кундемыштыже, иканаште 200 утла ола ден поселкышто, «10 000 шагов лудаш…

