19 апрель — Кугу Отечественный сар жапыште нацист-влакын да нунын полышкалышыштын совет калык ваштареш геноцидыште колышо-влакым шарныме кече.
Звенигово районысо краеведений тоштерыште «Без срока давности. ЛНР, ДНР» ончер почылтын. Ты проект Кугу Отечественный сар жапыште нацист-влакын да нунын полышкалышыштын совет калык ваштареш геноцидыште колышо-влак нерген шарнымашым арален кодышаш.
«Без срока давности» всероссийский проектым Российын кычалше толкынжо илышыш шыҥдарен да икымше гана 2018 ий декабрьыште «Победа» Российысе оргкомитетын 40-ше заседанийыштыже ончыктен. Российын президентше ты проектым илышыш лукмаште полшен, тидыже тудын кугыжанышлан кӱлешан улмыжым рашемда.
Выставкым почмаште администрацийын еҥже, педагог, транспортно-энергетический техникумын тунемшыже, ола ден районышто илыше-влак лийыныт. «Герои Отечества» тоштер рӱдерым вуйлатыше Евгений Грознов геноцид, оккупироватлыме кундемлаште ыштыме военный преступлений, ты преступлений дене кылдалтше доказательствым погышо поисковик ден историк-влакын кыртмен пашам ыштымышт нерген каласкален.
Фотом Звенигово районысо краеведений тоштерын воткыл лаштыкше гыч налме.