Кушмаш уло, да изи огыл

Марий Элыште ыштен лукмо чумыр продукт ӱмаште 2,3 процентлан ешаралтын.

Тидын нерген республик правительствын тенийысе икымше заседанийыштыже рашемын, тудым регион вуйлатыше Юрий Зайцев эртарен. Тушто кундемнам кодшо ийын социальный да экономике могырым вияҥдыме да чумыр бюджет кузе шукталтме итогым ыштыме.

Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзинын ойлымыж почеш, республикыштына ыштен лукмо чумыр продукт кушмаште тӱҥ надыржым агропромышленный комплекс пыштен. Тусо производство 3,9 процентлан кугемын да 71,7 миллиард теҥгеш шуын. Обрабатыватлыше производство ончылийысе кӱкшытыштак кодын, но тыгодымак электрон ден оптике изделийым ыштен лукмаште, машинам олмыктымо ден монтироватлымаште, пушеҥгым обрабатыватлымаште кушмаш шижалтын.

Республикым социальный да экономике могырым вияҥдыме индивидуальный программым илышыш пуртымаш экономикылан сай влиянийым ыштен. Кодшо ийын тӱҥ отрасльлан полшымо шот дене палемдыме чыла паша шукталтын.

Промышленностьым вияҥдыме фондым пойдарымаш да Инвестиционно вияҥме фондым ыштымаш агропромышленный комплексысе производитель-влакым субсидироватлыме дене пырля 9 инвестиций проектлан да АПК-се 11 производительлан 848 миллион теҥге кугыт полышым пуаш йӧным ыштен. Санденак ты шотышто программым эртарен шуктымо.

Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – финанс министр Алексей Торощин кодшо ийын чумыр бюджетым шуктымо нерген отчётым ыштен. Доход ужаш 74,3 миллиард теҥгеш шуын (планым 0,7 процентлан эртыме), тыгодым налог ден налог огыл доход планыште палемдыме деч 2,4 процентлан кугурак лийын.

Чумыр бюджетын роскотшо 76 миллиард теҥгеш шуын. Теве куш каен тиде окса: образованийлан – 28,1, социальный политикылан – 25,0, национальный экономикылан – 20,4 процент. Шагал огыл средствам (7 миллиард утла теҥгем) СВО дене кылдалтше кӱлешлыклан колтымо.

Тенийлан 29 кугыжаныш программым шукташ да тидлан 68,1 миллиард теҥгем ойыраш палемдыме, тидыже ӱмашсе деч 2,3 процентлан шукырак. Ончылгоч шотлымо почеш, тидыже регионышто ыштен лукмо чумыр продукт 2,2 процентлан кушмашке шукта.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.

Снимкыште: кодшо ийысе план ден бюджет кузе шукталтмым иктешлыме.

Денис Речкинын фотожо.