«Шарнымаш экспедиций» Марий Элыш толеш

Кугу Отечественный сар годым Ленинград кундемыште кугу кредалмаш кайыме кумдык гыч рокым налме капсулым Марий Элыш кондат.
Рокым «Невский пятачок» мемориал комплексыште торжественно налыныт. Ушештарен кодыман, тушто сар годым Марий Эл гыч вуйым пыштыше салтак-влаклан шарнымаш стеллым шогалтыме.
Тудын воктенак эртыше церемонийыште Федераций Советын Обороно да лӱдыкшыдымылык комитетын председательжын алмаштышыже, сенатор Сергей Мартынов, Ленинград областьын правительствыжын, районысо администрацийын, тусо марий землячествын еҥже, волонтёр, кадет, боевой действийын ветеранже да байкер-влак лийыныт.
Рокым «Невский пятачок» кумдыкышто верештме противотанковый пушкын гильзышкыже пыштеныт да тудым Кугу Сеҥымашын 80 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше «Шарнымаш экспедиций» мотопробегын участникше-влаклан кучыктеныт. Пробег 5 сентябрьыште тӱҥалеш да Марий Элын сарзе подвигышт дене кылдалтше кумдыклам авалта.
– Кӧ тыгай акцийым эртара да тушко ушна – чыланыштлан кугу тау. Иктат мемнан историйнам савыркален да могай ак дене совет калыклан ты сеҥымаш толмым монден ынже керт манын, тыгай мероприятий-влак мыланна кӱлыт, – палемден регион вуйлатышына Юрий Зайцев.
Весымат ончыктыман: икмыняр ий ончыч Ленинград областьысе марий-влакын «Ший корно» калыкле-тӱвыра автономийыштын тыршымыж дене «Мы вместе защищали Ленинград» шарнымаш книга савыкталтын. Тушко сар годым Марий АССР гыч Ленинградым аралымашке призыватлалтше да тушто вуйым пыштыше 4469 салтакын лӱмжым пуртымо. 153 еҥжым Пискаревский шӱгарлаш тойымо.
Мотопробегышке «Берег» мер организаций ден «Ночные охотники» мотклуб ушненыт.
Снимкыште: рокым капсулыш пыштымылан пӧлеклалтше церемоний годым.
Фотом Юрий Зайцевын Телеграмм-каналже гыч налме