Олма олмапу деч торашке ок камвоч

«Благовест» фонд Марий Элысе калыкым «Олма Олмапу деч» фестивальыш ушнаш ӱжеш.
Социальный проект-шамычым илышыш пурташ полшышо «Благовест» фонд 19 августышто «Тукым-влакын кылышт» («Связь поколений») всероссийский духовно-патриотический, социально-экологический проектын кышкарыштыже «Олма Олмапу деч» («Яблоко от Яблони») фестивальым эртара.
Тений, Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште, фестиваль «Вий – вожышто, ыҥ – ончыкылыкышто» («Сила в корнях, смысл в продолжении») девиз дене эрта.
Фестиваль калыкым иквереш чумырымашке, тукым кыл ден еш поянлыкым пеҥгыдемдымашке, йӱлам арален кодымашке да ончыкылык тукымлан туныктен кодымашке, йоча ден молодёжьым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымашке, таза да спорт илыш-йӱлам кучаш кумылаҥдымашке, уста еҥ-влакым рашемдымашке, тыгак Российын тӱвыра, пӱртӱс памятникше, сылне кундемже-влак дене палдарымашке виктаралтын.
Организатор-влак мероприятийыш еш да коллектив дене ушнаш, иквереш чумырген, кидым ваш кучен, уло эл дене келшымаш хороводышто пӧрдаш ӱжыт.
Фестивальын участникше-влакым https://fondblagovest.ru/fest официальный лаштыкыште регистрироватлат.
Кыл телефон: +7 968-792-75-75
«Благовест» фондын официальный ресурсшо-влак:
ВКонтакте воткылыште – https://vk.com/info.fondblagovest;
сайт: https://fondblagovest.ru;
электрон почтын адресше: info@fondblagovest.ru.
Маргарита ИВАНОВА.