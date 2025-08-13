«Тений лектыш чаплырак лийын»,

маныт тиде кушкыжмын Йошкар-Оласе Чарла кремльыште почылтшо, Мӱй илян кечылан пӧлеклалтше ярмиҥгашке шке сатуштым ужалаш толшо мӱкшызӧ-влак.
Ынде йӱлашке пурышо тыгай ярмиҥга идалык еда эртаралтеш. Тудым ужалышыжат, налшыжат чытен-чытыде вучат. Вет чын акым кеч-кунамат пазар але ярмиҥга пуа. Тений ярмиҥга 17 август марте шуйна. Тӱҥалтыш кечын латкандаш мӱкшызӧ сатужым темлен. Налше-влакат улыт ыле. Тыгак эмлык шудым, сувенир сатум ужаленыт.
Ак нерген ойлаш гын, тудо тений икмынярлан кушкын. Медведево район Озакъял гыч мӱкшызӧ Владимир Примечаевын мутшо почеш, тений писте 2009 ийысе гай чот пеледын да шуко нектарым ойырен. А писте мӱй кеч-кунамат кӱкшын аклалтын. Тудым килограммжым 700 теҥгелан темлен. Эше кодшо ийысе писте мӱйымак 800 теҥгелан ужален. Ойлымыж семын, тыгай мӱйымат налше-влак улыт, качествыже нимынярат мӧҥгештын огыл.
Лишнак Владимир Брисовичын эргыже Алексей мӱйым ужален. Отарже Килемар район Васенькин ялыште верланен. Тудынат мӱйжӧ тӱҥ шотышто писте гыч погымо лийын. Тудо мӱй деч посна пергам 100 граммжым 300 теҥге дене темлен, шырка изиш шулдырак ыле. Тыгак мӱй пӱрым, напиткым литржым 400 теҥгелан темлен.
Оршанке район Марково ял гыч толшо Галина Пуртова пеледыш мӱйым кум литрым 2,5 тӱжем дене ужален.
– Ужалыше-влаклан павильоным шындылыныт. Ондак пелен кондымо палаткылаште орланен шогенна. Ынде моткоч йӧнан, йӱр, кече деч аралалташ сай. Сатум вераҥдылашат пеш келша, налшыланат чыла коеш. Адакшым верлан ик суткалан 700 теҥгем гына тӱлыман, – ойла Пуртова. – Отарым эргым Александр дене пырля кучена. 22 августышто Москвасе мӱй ярмиҥгашке каяш ямдылалтына. Тушко ме 2006 ий годсек коштына.
Кугу опытан мӱкшызӧ вате-марий Елена ден Андрей Кисилевмытын эргышт Роман (тудын отарже Килемар район Васенькин ялыште верланен) мӱйым да мӱкш продукцийым ужалаш толын. Эше самырык, ача-аван тӱҥалме пашам шуя. Мӱй деч посна шыште когарш лывын шукшыж гыч ямдылыме настойкым темлен, шӱдӧ граммже 500 теҥгем шоген. Тыгак шыштым, прополисым ужален.
Медведево район Озакъял гыч Лилия Николаева профессийже дене врач, пелашыже Евгенийлан эре полышкала. Ик суткам пашам ышта, моло жапшым отарыште эртара. Евгений эше «Пригордный» колхозышто агрономлан ышта. Куснылшо отарым куча. Лӱмын мӱкшлан нектарым ойырышо кушкылым огыт ӱдӧ. Теве кызыт отаржым люцерне пасу воктеке кусарен. Жапышт шыгыр гынат, шӱдӧ утла омартам кучат. Тений мӱйым ӱмашсе деч шукырак кӱзеныт. Писте мӱйым литржым 900 теҥгелан ужаленыт. Пеледыш мӱй 100 теҥгелан веле шулдырак лийын.
Советский район Топкайэҥер гыч мӱкшызӧ Александр Ямоловат тений мӱйым шукырак кӱзен. Отарже пистер коклаште верланен. А теве У Торъял район Какшанмучаш села гыч Николай Шерстнёвын мутшо почеш, тудо тений ӱмашсе деч шагалрак мӱйым тулен. Чӱчкыдын толшо йӱр писте гыч нектарым мушкын. Адакшым ты велне писте варашрак кодын пеледын.
А эрла, Мӱй илян кечын, Марий епархийын служительже-влак тиде шере кочкышлан шнуй шӱлышым пуртат.
Снимкыште: Килемар район Васенькин ял гыч мӱкшызӧ Алексей Кисилев мӱйым темла.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.