Шарныктыш семын лиеш

Ленинградыште блокаде тӱҥалме кечын Марий Элыш «Невский пятачок» гыч налме мланде дене капсулым конденыт.
Ленинград областьыште Кугу Отечественный сар жапыште кредалмаш кайыме вер гыч мланде рокым «Шарнымаш экспедиций» мотопробегын участникше-влак конденыт. Тудым Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевлан Санкт-Петербург гыч «Ночные охотник» мотоклубын председательже Игорь Пинчук кучыктен.
Капсул «Герои Отечества» музейно-патриотический рӱдерыште аралалташ тӱҥалеш.
– Тиде мероприятий – мемнан республиклан знаковый манме событий, – возен шке телеграм-каналыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев. – Марий Эл гыч фронтыш 142 тӱжем еҥ каен, тышеч 74 тӱжем утлаже сӧй пасушто вуйыштым пыштеныт, увер деч посна йомыныт, чот сусыргымыштлан кӧра коленыт. Ныл тӱжемат пеле еҥ шке илышыштым Ленинградым аралымаште пуэныт. Ӱшанем, элна верч шогышо герой-влакын вӱрышт шыҥыман мландым пыштыме капсул тоштерын тыглай экспонатше гына огыл, а мемнан калыкым сеҥаш лийдымын палыже, воин-утарыше-влакын подвигыштым шарныктыш лиеш.
Кочаштын, кугезе кочаштын примерышт почеш таче мемнан жапысе герой-влак специальный военный операций кайыме верыште нацизм ваштареш кредалыт да лӱддымылыкым ончыктат. Кӧ мемнан соотечественникна-влакын подвигыштым ыштымышт нерген шарнымашым да кумда элнан, Российын, историйжым арален кодаш полша, чылаштлан тау.
Капсулым пуымо мероприятийыште Марий Эл деч сенатор, Федераций Советын обороно да безопасность комитетшын председательжын икымше алмаштышыже Сергей Мартынов, Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин, республикысе правительствын, Йошкар-Ола администрацийын, «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын филиалжын еҥже-влак ден юнармеец-шамыч лийыныт.
Любовь Камалетдинова.