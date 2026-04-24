Чодыра пашан мастержылан – чап

Калык-влак келшымаш пӧртыштӧ Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев республикыштына эртыше «Профессионал-влак» всероссийский чемпионатын «Чодыра пашан мастерже» компетенций дене регион-влак кокласе йыжыҥжын сеҥышыже да призёржо-влаклан наградым кучыктен.
Тудо палемден: кеч-могай кугыжанышын тӱҥ поянлыкше – калык, экономикым ӱшанлын ончыко вӱден каен кертше кӱкшӧ классан специалист-влак. «Тек тендан профессионализмда тӱҥалше-влаклан пример лиеш. Лач те, самырык мастер-влак, мастарлыкым гына огыл, тыгак шочмо мландым йӧратымыдам, тудын ончыклыкшо верч мутым кучымыдам ончыктеда. Тендан пашада – чодыра поянлыкнам аралымашке, экономикым вияҥдымашке да пашазе профессий-влакын чапландарымашке надыр», – каласен регионым вуйлатыше.
Конкурсым эртарыме кечылаште республикыштына игече путырак начарештын ыле, эсогыл лумымат конден ыле. Туге гынат конкурсант-влакым тудо чактарен кертын огыл. Кум кече нуно «Лесная сказка» эмлалтме да тазалыкым пенгыдемдыме комплексыште заданий-влакым шуктеныт: бензопилан шинчыржым пӱсемденыт, бензопилам ронченыт да погеныт, пырня ӱмбалне кийыше пушеҥгым пӱчкын йӧртеныт, укшлам пӱчкеденыт да молымат ыштеныт. Чыла тидын деч посна икымше полышым пуымо моштымашым, чодыра сату шотышто шинчымашым да БПЛА дене пашам ыштыме (тиде модульым конкурсыш тений гына пуртымо) мастарлыкым ончыктеныт.
Таҥасымаште Россий Федерацийын 9 субъектше гыч, тыгак Беларусь да Казахстан республикла гыч участник-влак лийыныт. Общий зачётышто сеҥышыш Татарстан Республик гыч Самуил Миннахметов лектын, кокымшо вер дене Беларусь Республик гыч Евгений Орлов палемдалтын, а кумшо Казахстан гыч Григорий Прядко лийын.
«Профессионализмлан» медальоным Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая Ленинград область гыч Виктор Бердников ден Марий Эл гыч Егор Батановлан кучыктен.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев конкурсым торжественно мучашлыме мероприятийыште Беларусь ден Казахстан гыч толшо участник-влаклан да нунын наставникыштлан Тауштымашан серышым кучыктен.
«Профессионал-влак» чемпионатын «Чодыра пашан мастерже» компетенцийын менеджерже Сергей Шишкин таҥасымашын кугу кӱкшытыштӧ эртарымылан, порын вашлиймылан тауштен да чемпионатын партнёржо «ЛР-АВТО» ООО дене пырля призёр-влаклан шергакан пӧлекым пуэден.
Мероприятий «Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионал-влак» федеральный проектше кышкарыште эрта.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.