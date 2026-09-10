Съездыште – ача-ава-влак

2027 ийым Российысе образований системыште Тазалыкын идалыкше семын увертарыме.
Тидын нерген Россий Федераций просвещений министр ача-ава-влак комитетыштын Россий кӱкшытан II съездыштыже увертарен.
Тушко элна, тыгак Абхазий ден Йӱдвел Осетий гыч ача-ава-влакын сообществыштышт улшо 600 еҥ погынен. Нунын коклаште мемнан республик гыч делегаций лийын. Тиде Дмитрий Дырда (Марий Элын Образований да науко министерствыже пеленысе ача-ава-влак комитетын председательже), Елена Василькова (Медведевысе 3-шо №-ан школ), Лариса Лебедева ( Торгово-технологический колледж) да Татьяна Свечникова (Йошкар-Оласе 31-ше №-ан школ).
Кок кечыште съездын участникше-влак ача-ава-влак да тунемме организаций коклаште вашкыл, профориентаций, йоча-влаклан воспитанийым пуымо дене кылдалтше да моло йодышлам каҥашеныт. «Ача-ава-влакын сообществыштлан кӱлешан теме-шамычым тарватыме, сандене шуко у шинчымашым налаш йӧн лийын. Пеҥгыдын ӱшанем, Марий Эл Образований да науко министерствын да регионын министрже Лариса Анатольевна Ревуцкаян полшымышт дене республикысе ача-ава комитетын паша лектышыжым саемеш», – каласен Дмитрий Дырда.
Съездыште лукмо решений-влак кокла гыч тӱҥжӧ тыгай улыт:
– 2027 ийыште йоча-влакын таза илыш-йӱлам кучымыштлан да нуным тидлан кумылаҥдымылан кугу тӱткыш ойыралтшаш;
– школышто тунемше-влаклан полышым пуышо федеральный «шокшо» линийым почаш. Тушко нелылыкыш логалше йоча-шамыч вигак логалын кертышт манын, йӧным ышташ;
– ача-ава-влак икшывылан тӱҥ ориентир лийшаш улыт: Сергей Кравцовын палемдымыж почеш, кеч-могай решенийым лукмо годым ача-ава-влакын шонымашышт шотыш налалтшаш улыт;
– тунемме процесс, цифраҥдымаш да инклюзий дене кылдалтше йодыш-влакым регион-шамыч дене пырля сайын лончылыман, молан манаш гын чыла тидын шотышто «МАX» мессенджерысе «Родительский вопрос Министру» чат-ботыш ача-ава-влак деч тӱжем наре йодыш пурен.
Съездым Россий Федераций Просвещений министерстве, «Знание» Россий обществе да Росдетцентр эртареныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.