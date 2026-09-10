ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Съездыште – ача-ава-влак

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

2027 ийым Российысе образований системыште Тазалыкын идалыкше семын увертарыме.

Тидын нерген Россий Федераций просвещений министр ача-ава-влак комитетыштын Россий кӱкшытан II съездыштыже увертарен.

Тушко элна, тыгак Абхазий ден Йӱдвел Осетий гыч ача-ава-влакын сообществыштышт улшо 600 еҥ погынен. Нунын коклаште мемнан республик гыч делегаций лийын. Тиде Дмитрий Дырда (Марий Элын  Образований да науко министерствыже пеленысе ача-ава-влак комитетын председательже), Елена Василькова (Медведевысе 3-шо №-ан школ), Лариса Лебедева ( Торгово-технологический колледж) да Татьяна Свечникова (Йошкар-Оласе 31-ше №-ан школ).

Кок кечыште съездын участникше-влак ача-ава-влак да тунемме организаций коклаште вашкыл, профориентаций, йоча-влаклан воспитанийым пуымо дене кылдалтше да моло йодышлам каҥашеныт. «Ача-ава-влакын сообществыштлан кӱлешан теме-шамычым тарватыме, сандене шуко у шинчымашым налаш йӧн лийын. Пеҥгыдын ӱшанем, Марий Эл Образований да науко министерствын да регионын министрже Лариса Анатольевна Ревуцкаян полшымышт дене республикысе ача-ава комитетын паша лектышыжым саемеш», – каласен Дмитрий Дырда.

Съездыште лукмо решений-влак кокла гыч тӱҥжӧ тыгай улыт:

– 2027 ийыште йоча-влакын таза илыш-йӱлам кучымыштлан да нуным тидлан кумылаҥдымылан кугу тӱткыш ойыралтшаш;

– школышто тунемше-влаклан полышым пуышо федеральный «шокшо» линийым почаш. Тушко нелылыкыш логалше йоча-шамыч вигак логалын кертышт манын, йӧным ышташ;

– ача-ава-влак икшывылан тӱҥ ориентир лийшаш улыт: Сергей Кравцовын палемдымыж почеш, кеч-могай решенийым лукмо годым ача-ава-влакын шонымашышт шотыш налалтшаш улыт;

– тунемме процесс, цифраҥдымаш да инклюзий дене кылдалтше йодыш-влакым регион-шамыч дене пырля сайын лончылыман, молан манаш гын чыла тидын шотышто «МАX» мессенджерысе «Родительский вопрос Министру» чат-ботыш ача-ава-влак деч тӱжем наре йодыш пурен.

Съездым Россий Федераций Просвещений министерстве, «Знание» Россий обществе да Росдетцентр эртареныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

17 эн сай команде гыч иктыже

  Советский посёлкысо 2-шо №-ан школышто тунемше-влак элнан 17 эн сай команде радамыште улыт. Туныктышышт Елена Таратинан вуйлатымыж почеш, лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Светофор «шинчажым пӱялеш» Сай качестван да лӱдыкшыдымӧ корно» нацпроект почеш тений Йошкар-Оласе уремлаште у 624 корно знакым вераҥдыме, тышеч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Икшыве-шамычлан

Марий Элыште йоча туризмат начарын огыл вияҥеш. Тудын денак шукерте огыл эртыше «Йоча туризмымым вияндымаште эн сай практик-влак» республиканский лудаш…

Добавить комментарий