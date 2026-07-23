Автотранспорт
У автомобиль дене – кеч-могай верыш
«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже корныдымо вер денат кудал кертше ныл у автомобильым налын.
Автотранспорт Курыкмарий участкын, Курыкмарий ден Семёновко РЭС-влакын подстанций службыштын оперативно кудалыштше бригадыштлан пуалтын. «Соболь» автомобильла деч сравочым водитель-влаклан филиалын директоржо Сергей Хлусов кучыктен.
У техникын салонжо бригадылам шупшыкташ йӧнан, материал ден ӱзгарым опташ посна вер уло. Ныл ораважат шупшшо, кеч-могай верышкат олмыктышо-влакым намиен шукташ келшыше.
«У бригадный автомобиль-влак республикыште илыше-влаклан электровийым ӱшанлын ситарыме задачым пайдалын шукташ полшат, энергетик-влакын пашаштым куштылемдат», – каласен филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: у автомобиль деч сравочым кучыктымо деч вара.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.