УВЕР ЙОГЫН

У автомобиль дене – кеч-могай верыш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Автотранспорт

У автомобиль дене – кеч-могай верыш

«Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-н «Мариэнерго» филиалже корныдымо вер денат кудал кертше ныл у автомобильым налын.

Автотранспорт Курыкмарий участкын, Курыкмарий ден Семёновко РЭС-влакын подстанций службыштын оперативно кудалыштше бригадыштлан пуалтын. «Соболь» автомобильла деч сравочым водитель-влаклан филиалын директоржо Сергей Хлусов кучыктен.

У техникын салонжо бригадылам шупшыкташ йӧнан, материал ден ӱзгарым опташ посна вер уло. Ныл ораважат шупшшо, кеч-могай верышкат олмыктышо-влакым намиен шукташ келшыше.

«У бригадный автомобиль-влак республикыште илыше-влаклан электровийым ӱшанлын ситарыме задачым пайдалын шукташ полшат, энергетик-влакын пашаштым куштылемдат», – каласен филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: у автомобиль деч сравочым кучыктымо деч вара.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Лялия пачеран лийын

Эртыше арнян Звенигово район администрацийым вуйлатыше В.Геронтьев Суслоҥгер посёлко гыч тулык икшыве Лялия Даниловалан пачер сравочым торжественно кучыктен. 21 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ушкалым ужалышыла, окса деч посна кодын

Тыгай туткар Килемар поселкышто илыше ӱдырамаш дене лийын. Тудо, ушкалжым ужалаш тарванымекше, 40 тӱжем теҥге оксаж деч посна кодын. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Телебашне чурийжым сылнештара

«Марий Эл ГТРК»-н радиотелевизионный передаватлыше рдержын (РТПЦ) телебашньыжым олмыктымылан кӧра Йошкар-Олаште илыше-влак лу кече телевизорым ончымо да икмыняр радиопрограммым лудаш…

Добавить комментарий