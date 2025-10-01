Тӱнямбал выставкыште
У рынкыш лекташ чапле йӧн
Марий Эл Республикын делегацийже «ИННОПРОМ» тӱнямбал промышленный выставкыш миен, тудо Беларусь Республикын рӱдолаштыже, Минскыште, почылтын.
Беларусь Республик Марий Эл Республикын тӱҥ сатулымо-экономике партнёржылан шотлалтеш. Кодшо ийын гына тудын дене торгайыме оборот 25 утла процентлан кугемын. А сатум экспортыш колтымаш 32 процентлан ешаралтын.
Регионнан промышленный куатше кугу. Ӱшанем, каласен регионнам да делегацийнам вуйлатыше Юрий Зайцев, выставкыште лиймаш мемнан предприниматель-влаклан ӱшанле поставщикым муаш да сатум ужалыме у рынкыш лекташ полша.
Партнёр кыл пеҥгыдемеш
Выставкыште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев регионын делегацийже дене пырля республикысе производитель-влакын пашам пырля ышташ кумылан улмо предприятийлан стендыштым ончен савырнен.
Экспозицийыш Беларусь гыч веле огыл, тыгак Россий ден Евразийысе экономике ушем элла гыч 70 наре предприятий ден организаций ушнен. Организатор-влакын шонымышт почеш, выставкыште лу тӱжем утла уна лиеш.
«BELEXPO» выставке рӱдер машиностроений, увер технологий, производствым, металлургий ден химий промышленностьым автоматизироватлыме шотышто ончыл компаний-влакын сеҥымашышт дене палдарыше площадкыш савырнен.
«Технологий рӱдыш шыҥымаш пашам пырля ыштыме ончыкылык корным рашемдаш, ончыл опыт дене палыме лияш да тудым шкенан предприятийлаште кучылташ сай йӧным пуа», – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл делегаций радамыш регионысо тӱҥ промышленный предприятий ден коммерческий компаний-влак пуреныт. Коклаштышт «Полупроводник прибор завод» АО, «Инструмент-Н» фирме, «МЕТМА» АО, «Неон+», «Мета-хром» НПФ», «Потенциал» компаний-влак да молат улыт. Нуно белорус партнёр-влак дене у кылым ыштат, выставкыште ончыкталтше у разработкылам шымлат.
Выставкыште тыгак Марий Эл Торгово-промышленный палате ден Республикым экспорт велым вияҥдыме агентствын представительышт пашам ыштат.
Пырля ышташ кумылан улыт
Паша визит дене Союзный элын тӱҥ машиностроений компанийыштыже, «АМКОДОР» ОАО-што, лийме.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Беларусь Республикын илыме вер ден коммунал озанлык министрже Геннадий Трубило дене пырля предприятийын лукмо продукций дене палыме лийыныт. А палдаренже нуным ты холдингын генеральный директоржо Александр Ефимов.
Холдинг вуйлатыше дене вашлиймаште тыгак Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий да регионысо промышленный предприятий-влак ден бизнесын представительышт лийыныт.
Ты холдинг корным чоҥымо, грузым шупшыктымо, торфым лукмо, коммунал, чодыра да ялозанлык техникым, чылаже 297 модель ден модификацийым, ыштен луктеш. Тушко 28 предприятий, тидын шотыштак 19 завод, ушалтын, нуно Беларусь Республикыште, Россий Федерацийыште да СНГ эллаште верланеныт.
Марий Элыште икмыняр предприятий белорус коллеге-влак дене пашам пырля ышташ кумылан улмыжым ончыктен. Тыге «Инструмент-Н» фирме механически обрабатыватлыме услугым коопераций условий негызеш темла. «МЕТМА» компаний порошковый металлургий йӧн дене детальлам ыштен колташ ямде.
Тылеч посна республикна белорус чодыра техникым виктарыше специалист-влакым Юл кундем кугыжаныш технологий университет негызеш ямдылыме пашам пырля шукташ кумылан. Тидлан лӱмын программым келыштарыме да студент ден преподаватель-влаклан стажировкым эрташ йӧным ыштыме йодыш каҥашалтеш.
Сату оборот ӱшанлын кушкеш
Беларусь Республикын илыме вер ден коммунал озанлык министрже Геннадий Трубило да спорт ден туризм министрын икымше алмаштышыже Александр Дорохович дене пашам пырля ыштыме нерген каҥашыме.
Марий Эл ден Беларусь коклаште сату оборот ӱшанлын кушкеш. Ме тушко электрический машинам, механический устройствым, металл изделийым, кагаз ден картоным, моло сатум колтена, а тушеч техникым, транспортым, комплектоватлыме ужашым, парфюмерий ден косметикым кондена.
ЖКХ объектлаште Беларусьын лукмо оборудованийым кучылтына. Тылеч посна Марий Элыште пайдаланыме 2000 утла лифт гыч 800 утлажым тусо Могилёвский завод гыч кондымо.
Туризмымат вияҥдена: мемнан пырля ыштыме маршрутна-влак улыт, нунын дене кок республикыште илыше-влак чолган путешествоватлат.
«Геннадий Трубило пашам пырля ыштымашым вияҥдаш да сату оборотым кугемдаш кумылан улмым пеҥгыдемден. Мый тидын дене тӱрыс келшем. Шумо кӱкшытеш огына шогал, у йӧным кычалына, – каласен Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев да ешарен: – Беларусь Республик дене улшо партнёр да келшымаш кылым мый кӱкшын аклем. Ӱшанем, тыге вашлийын кутырымаш тиде кылым утларак пеҥгыдемда».
Шонымашке – тӱшка вий дене
Беларусь Иннопромын «У технологий ушем: ончыкылык промышленностьым ыштышыла» пленарный сессийже тӱҥ мероприятий семын эртен.
Тушто промышленностьым да шке технологийым вияҥдыме нерген йодышым каҥашыме.
Беларусь Республикын премьер-министрже Александр Турчин палемден: шкетын у технологийым шонен лукташ пеш неле, ӱшанле партнёр-влаклан эҥертен, тӱшка вий дене гына тидым ышташ лиеш.
Россий Федераций правительствын председательже Михаил Мишустинат ты ойым пеҥгыдемдыме семын ешарен: «Разработчик ден производитель-влакын шумо сеҥымашышт – тиде кузе национальный политикын, тугак пашам пырля пайдалын ыштымашын саскаже. Тӱҥжӧ – ончыкылан кӱкшӧ технологиян да моло дене таҥасен кертше промышленностьым негызлышашлан пашам пырля ыштымашым умбакыже вияҥден толман. Тыге гына кугыжанышнан индустрий куатшым тӱрыс почын пуэн кертына».
Эл-влак коклаште пашам пырля ыштымаш тӱшкан шуктен толмо проектым илышыш пуртымаште да ончыл технологийым шыҥдарымаште у йӧным почеш, палемден Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Шанче куатнам кугемдена
Ончыкылыкым пырля веле ыштен кертына: Марий Эл ден Беларусь кӱкшӧ технологий сферыште паша кылым пеҥгыдемдат.
Юл кундем кугыжаныш технологий университет ден Белорус кугыжаныш информатике да радиоэлектронике университет коклаште соглашенийым пеҥгыдемдыме.
Марий Элыште радиоэлектронный промышленность кластерым ыштыме шотышто пашам вияҥден толмаште тиде раш да пайдале ошкыл лиеш. Ты профилян ончыл вуз дене ашам пырля ыштымаш гоч ме республикыш у компетенцийым савырена да шанче куатнам кугемдена, палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Денис Речкинын да Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме фото.