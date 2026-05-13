Сеҥышыш лекташ полшена

«Деревья – памятники живой природы» всероссийский программын сайтыштыже идалыкын пушеҥгыжлан йӱклымаш кая.
Спискыште – 78 пушеҥге. Тушко Российын пӱртӱс, тӱвыра, историй да шӱм-чон поянлыкшылан шотлалтше, тӱрлӧ регионышто кушшо ойыртемалтше пушеҥге-влакым пуртымо.
Марий Эл деч конкурсышко Курыкмарий районышто кушшо Степан Разинын тумыжо (68-ше №) темлалтын. 1 август марте тудлан йӱкым пуаш лиеш. Тумына сеҥышыш лектеш гын, «Здоровый лес» чодыра экспертизе рӱдерын специалистше-влак тудым тергат да тазаҥдыме пашам эртарат.
Снимкыште: Степан Разинын тумыжо.
Фотом конкурсын сайтше гыч налме.