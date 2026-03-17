Самырык музыкант-влакын усталык сменышт

🗓 Марий Элыште 12 гыч 22 март марте «Калык инструмент-влак. Оркестр академий» усталык смене эрта.
Проектыш республикын тӱрлӧ районжо гыч 5-9 класслаште тунемше 32 еҥ ушнен. Организатор-влак: «Волгенче» региональный рӱдер, И.С. Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледж .
Программыште кызытсе нотный редактор-влакым (Finale, Sibelius) тунеммаш уло, тыгак сценыште шкем кучен мошташ, тургыжланаш огыл манын туныктат. Сменым иктешлымеке, самырык музыкант-влак Чумыр Марий йоча калык оркестрыште выступатлат. Концерт Э.Сапаев лӱмеш академический Марий опер да балет театрын сценыштыже эрта да Сеҥымаш кечым палемдымылан келыштаралтеш.
Тений смене-влак Музыкант-влакын Икымше Чумыр Марий форум кышкарыште эртат.