КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Самырык музыкант-влакын усталык сменышт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 16 гана онченыт

🗓 Марий Элыште 12 гыч 22 март марте «Калык инструмент-влак. Оркестр академий» усталык смене эрта.

Проектыш республикын тӱрлӧ районжо гыч 5-9 класслаште тунемше 32 еҥ ушнен. Организатор-влак: «Волгенче» региональный рӱдер, И.С. Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледж .

Программыште кызытсе нотный редактор-влакым (Finale, Sibelius) тунеммаш уло, тыгак сценыште шкем кучен мошташ, тургыжланаш огыл манын туныктат. Сменым иктешлымеке, самырык музыкант-влак Чумыр Марий йоча калык оркестрыште выступатлат. Концерт Э.Сапаев лӱмеш академический Марий опер да балет театрын сценыштыже эрта да Сеҥымаш кечым палемдымылан келыштаралтеш.

Тений смене-влак Музыкант-влакын Икымше Чумыр Марий форум кышкарыште эртат.

