Марий Элысе куд политический партий регионын Мер палатыж дене келшыкым ыштен.
Таче Марий Элын Кугыжаныш архивыштыже Мер палатын председательже Герман Дементьев Россий Федерацийын Кугыжаныш Думышкыжо сайлымаш вашеш политический патрий-влак дене келшыкым ыштен. Документым пеҥгыдемдыме торжественный церемонийыште куд политический партий участвоватлен.
Тиде келшыкыште, сайлымаш яндарын эртыже манын, тудын деч ончычсо агитацийым законын кышкарыштыже эртараш сӧрымӧ нерген ойлалтеш. Документым Российысе политический партий-влакын регионысо пӧлкалаштым вуйлатыше-шамыч: Матвей Галяутдинов («Единая Россия»), Алексей Шерстобитов (ЛДПР), Денис Кравцов («Новые люди»), Валентина Злобина (Пенсионер-влакын партийышт), Андрей Смышляев («Родина»), Николай Иванов («Российын коммунистше-влак») печать да кидпале дене пеҥгыдемденыт, вара шке шонымашыштым ойленыт.
Марий Элын Мер палатыже келшыкым ышташ толын кертдыме-влак дене вес кечынат вашлияш ямде, церемоний деч вара палемден Герман Дементьев.
Маргарита ИВАНОВА.
Авторын фотожо.