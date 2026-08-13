УВЕР ЙОГЫН

Сайлымаш яндарын эртыже манын…

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Марий Элысе куд политический партий регионын Мер палатыж дене келшыкым ыштен.

Таче Марий Элын Кугыжаныш архивыштыже Мер палатын председательже Герман Дементьев Россий Федерацийын Кугыжаныш Думышкыжо сайлымаш вашеш политический патрий-влак дене келшыкым ыштен. Документым пеҥгыдемдыме торжественный церемонийыште куд политический партий участвоватлен.

Тиде келшыкыште, сайлымаш яндарын эртыже манын, тудын деч ончычсо агитацийым законын кышкарыштыже эртараш сӧрымӧ нерген ойлалтеш.  Документым Российысе политический партий-влакын регионысо пӧлкалаштым вуйлатыше-шамыч: Матвей Галяутдинов («Единая Россия»), Алексей Шерстобитов (ЛДПР), Денис Кравцов («Новые люди»), Валентина Злобина (Пенсионер-влакын партийышт), Андрей Смышляев («Родина»), Николай Иванов («Российын коммунистше-влак») печать да кидпале дене пеҥгыдемденыт, вара шке шонымашыштым ойленыт.

Марий Элын Мер палатыже келшыкым ышташ толын кертдыме-влак дене вес кечынат вашлияш ямде, церемоний деч вара палемден Герман Дементьев.

Маргарита ИВАНОВА.

Авторын фотожо.

Лудаш темлена:
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

«Чоннам вӱчка чеверле май…»

Вячеслав КОМАРОВ Советский район Кельмаксола ялыште 1977 ий 5-ше майыште шочын. 1994 ийыште Кельмаксола кыдалаш школым тунем пытарен. Тулеч лудаш…
СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Вашлийын кутыралтымыжак мом шога?!

4 мартыште Российысе писатель ушемын Марий Элысе пӧлкаже погынымашым эртарен. 2021 ийым иктешленыт да 2022 идалыклан паша радамым пеҥгыдемденыт, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Ой, Мичу!.. Ох, Зина!..»

М.Шкетан лӱмеш Марий драме театр 19 майыште калыкым тыгай лӱман у спектакльым ончаш ӱжеш. Тиде –  марий драматург-влак коклаште лудаш…

Добавить комментарий