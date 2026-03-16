Ярмиҥгашке вучат

28 мартыште Йошкар-Олаште, Ленин лӱмеш площадьыште, «каныш кече» ялозанлык ярмиҥга эртаралтеш.
Тыгай ярмиҥга шуко калыкым пога. Вет тыште фермер, тыгак тӱшка озанлык, частный предприниматель-влак деч свежа да сай качестван кочкыш сатум налын кертыда. Тыге те шкенан сатум ямдылыше-влаклан полышым пуэда. Ужалыше-влак радамыште пошкудо регионла гычат фермер-влакым ужаш лиеш.
Погынышо-влакым Рӱдӧ тӱвыра паркын коллективше оҥай концерт программе дене куандараш тӱҥалеш. Ярмиҥгашке сатум ужалаш кондаш кумылан-влак Йошкар-Ола администрацийыш ончылгоч йодмашым пуышаш улыт.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.