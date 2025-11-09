Проект умбакыже шуйна

Сообщение отправлено
#МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» проект у композицийым колышташ темла.
Ты гана Александра Пахмутова ден Николай Добронравовын «Как молоды мы были» мурыштлан возымо клипын премьерже эрта.
Тудым мураш гына тӱҥалше ден кумдан палыме мурызо-шамыч йоҥгалтарат. Нунын коклаште Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Юрий Зорин.
– Тыгай кугу проектыште Марий Элын чапшым аралаш ӱшанымылан тау. Тӱҥалтыште мыйым ты проектыш ӱжмылан ӱшанен омыл, мошенник-шамыч возеныт манын шоненам. Вара интернетыште вес округын проектшым ужынам да мый денем кылым чынжымак #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын организаторжо-влак ыштымым умыленам.
Проектын продюсерже Тимур Ведерников дене пашам ыштыме поро шарнымашым коден. Эн ончыч студийыште возымо, а клипым Театральный кӱварыште войзымо.
Клипым сниматлыме годым калык шуко погынен, тиде мураш утларак кумылаҥден.
Проектын организаторжо-влаклан кугу таум ойлем.
_____
🌐Видеоролик-влакым #МУЗЫКАВМЕСТЕ
проектын лаштыклаштыже, тыгак Вк воткылын официальный тӱшкаштыже ончаш лиеш.