Проект умбакыже шуйна

Материалым 25 гана онченыт

#МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» проект у композицийым колышташ темла.

Ты гана Александра Пахмутова ден Николай Добронравовын «Как молоды мы были» мурыштлан возымо клипын премьерже эрта.

Тудым мураш гына тӱҥалше ден кумдан палыме мурызо-шамыч йоҥгалтарат. Нунын коклаште Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Юрий Зорин.

– Тыгай кугу проектыште Марий Элын чапшым аралаш ӱшанымылан тау. Тӱҥалтыште мыйым ты проектыш ӱжмылан ӱшанен омыл, мошенник-шамыч возеныт манын шоненам. Вара интернетыште вес округын проектшым ужынам да мый денем кылым чынжымак #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын организаторжо-влак ыштымым умыленам.

Проектын продюсерже Тимур Ведерников дене пашам ыштыме поро шарнымашым коден. Эн ончыч студийыште возымо, а клипым Театральный кӱварыште войзымо.

Клипым сниматлыме годым калык шуко погынен, тиде мураш утларак кумылаҥден.
Проектын организаторжо-влаклан кугу таум ойлем.
_____
🌐Видеоролик-влакым #МУЗЫКАВМЕСТЕ
проектын лаштыклаштыже, тыгак Вк воткылын официальный тӱшкаштыже ончаш лиеш.

МАРТ ГЫЧАТ ПУРТЫМО

2023 ий январь гыч илышышкына шагал огыл вашталтышым пуртышт. Нуно февраль гычат ситышын ыльыч да ынде март гычат лийыт. лудаш…

Рейсым варалан кусарыме

Теҥгече Республик Правительстве пӧртыштӧ Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев совещанийым эртарен. Тушто Йошкар-Ола аэропортын пашам тӱҥалшашыж нерген мутланыме.  Мутланымаште лудаш…

Йошкар-Оласе черке-влак воктене стенд-влакым вераҥдат

«Марий Элыште православный инициативе» грант проект конкурсышто Йошкар-Оласе турист информационный рӱдер сеҥышыш лектын. 

